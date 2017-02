Lidé brání zeleň v parku u Labe před kavárnou, hřištěm i minigolfem

Pardubice čeká další a v posledních letech už typický střet. Na jedné straně plán zkulturnit část zeleného prostranství a proti tomu opoziční názor, který říká, že daleko lepší bude vše nechat, tak jak je.

Návrh nové podoby louky za ulicí Lonkova v Polabinách.

Další díl tohoto příběhu se odehrává nedaleko Lonkovy ulice na kraji sídliště Polabiny. Na louce nedaleko řeky Labe plánují Služby města vybudovat jakési rekreační centrum, ve kterém by bylo možné odpočívat i sportovat. Část zeleného palouku se tak má proměnit na víceúčelové hřiště s venkovní posilovnou, minigolfem, hřištěm na míčové sporty a také s kavárnou.

„Chceme jenom dodat jakési zázemí pro ty aktivity, které by tam probíhaly, a v podstatě jenom zvýšit komfort. Tisíce a tisíce metrů čtverečních okolních ploch zůstanou v tom využití, jak jsou,“ uvedl manažer budoucího rekreačního areálu Tomáš Chvojka pro Český rozhlas, který na kauzu upozornil jako první.

Pravdou je, že Služby města mohou zastavět atrakcemi jen asi tři tisíce metrů čtverečních metrů z celé louky, která má dohromady zhruba 20 tisíc metrů čtverečních. Přesto se proti plánům městské firmy zvedla první vlna odporu lidí z nedalekých paneláků.

„Že tady to místo by mělo být nějakým způsobem kultivované, s tím plně souhlasíme, ale měli bychom spíš takovou představu, aby to navazovalo na krásně revitalizované slepé rameno formou přírodních tělocvičen, přírodních posezení. Myslím si, že v tomto bioregionu nepotřebujeme hospodu, parkoviště a další věci,“ říká Olga Marková, která se stala tváří odpůrců připravovaného hřiště Lonkovka.

Na úřad přišly stovky připomínek

Méně betonu a více přírody by při přípravě projektu přivítal i Jakub Kutílek ze Strany zelených. Podle něj celý projekt není vůbec špatný, jen se musí udělat citlivě. „Osobně mám pochyby o tom, zda by tam mělo být velké parkoviště nebo osvětlené hřiště na basketbal. Také bych čekal od městské společnosti větší komunikaci s lidmi z okolí,“ uvedl Kutílek s tím, že bude nadále sledovat schvalovací proces nového projektu.

Místní iniciativa proti výstavbě areálu Lonkovky už také poslala na krajský úřad stovky připomínek a námitek. Odbor životního prostředí je aktuálně řeší.

„Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá posuzování vlivu stavby na životní prostředí, není možné o jeho průběhu informovat. Po skončení bude samozřejmě vyhlášeno veřejné slyšení, do kterého se bude moci zapojit také veřejnost,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Dominik Barták.