Samostatně oranžové papriky v obchodě neměli. Tak je muž vytahal z balíčků

„Poškození zabaleného zboží si ale všimla ostraha supermarketu,“ řekla mluvčí Městské policie Pardubice Lucie Klementová.

Ostraha zakročila a zákazníka upozornila na to, že takto to dělat nelze a měl by si poškozené zboží nyní odkoupit. Což se muži nelíbilo, a tak celý spor musela řešit vedoucí prodejny společně s přivolanými strážníky. Zákazníkovi hlídka vysvětlila, že nelze takto úmyslně poškozovat zabalené zboží.

„Za přestupek proti majetku byla pětašedesátiletému muži v příkazním řízení na místě uložena symbolická pokuta 200 korun. Oranžové papriky byly nakonec zákazníkem odkoupeny a zbývající papriky byly obchodem odepsány,“ dodala Lucie Klementová.