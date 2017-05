Podobu Památníku Zámeček určí chystaná architektonická soutěž

11:25 , aktualizováno 11:25

Dlouhé roky si pardubičtí architekti stěžovali na to, že radnice odbývá přípravu staveb. Chyběl jim tlak na kvalitu projektů. Nyní mohou být spokojenější. Poté, co radní vypsali architektonickou soutěž na podobu atletického areálu na Dukle, to samé činí v případě přestavby pamětního místa Zámeček.