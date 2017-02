Střechu třebovské haly pozměníme, příčina pádu jistá není, řekl hejtman

Zprávu o tom, že se střecha zřítila zřejmě kvůli vadě v uchycení dřevěných vazníků, přinesla v úterý agentura ČTK s odvoláním na vedoucího odboru majetkového a stavebního řádu krajského úřadu Michala Votřela. Ten prý čerpal z vyjádření znalců najatých Pardubickým krajem. „Je otázka, zda vada vznikla při výrobě, při projektování nebo kvalitou dřeva,“ uvedl podle ČTK.

Hejtman Netolický ale soudí, že konkrétní být nelze.

„Variant je stále několik a stále se čeká na výsledek laboratorních expertiz, zkoušek, které provádějí vyšetřovatelé policie na odebraných vzorcích vazníků. Prozatím v žádném případě nechceme sdělovat přesnou příčinu pádu střechy, vyčkává se na definitivní stanovisko s ověřovacími podpisy a razítky. Je to složitější, nechceme být označeni za ty, kteří mařili vyšetřování předčasným zveřejňováním informací,“ konstatoval hejtman.

Zároveň potvrdil původní předpoklad, že příčinou pádu střechy nebyl sníh.

Konstrukce se zřítila 14. ledna večer při florbalovém turnaji, jen několik dní po kolaudaci nové haly. Všem osmi desítkám lidí uvnitř se podařilo včas utéct.

Střechu haly s konstrukcí z dřevěných vazníků pro generálního dodavatele, společnost Profistav Litomyšl, stavěla formou subdodávky firma Cecolegno specializující se na dřevěné konstrukce. Celková škoda zatím nebyla vyčíslena, zřejmě však nepřevýší 15 milionů korun.

Policie neštěstí vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti a stanoví trestněprávní odpovědnost konkrétních osob. Posudek soudního znalce bude hotový za několik týdnů či měsíců.

Střecha se trochu změní, ukazuje vizualizace

Na středečním jednání s Profistavem zástupci kraje upřesnili nové konstrukční řešení střechy, která se bude stavět znovu.

„Externí projektant nám navrhl čtyři varianty řešení, přičemž po debatě se společností Profistav se přikláníme k variantě lepeného plnostěnného vazníku se zaoblenou spodní hranou. Jeho výhodou je například nízká hmotnost, požární odolnost a jednoduchost montáže. Pozměněný projekt by znamenal určité úpravy ve vedení sítí či vzduchotechniky a optickou změnu by doznala také konstrukce,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Práce podle něj probíhají podle původních plánů. Stále platí, že by hala měla být uvedena do provozu do konce letošního roku.