Hejtman v hodnocení osobností obstál, ocenily zejména jeho vystupování

Netolický stojí v čele kraje od roku 2012 a za pět týdnů bude v krajských volbách svou pozici obhajovat. Práci hejtmana hodnotili i čtenáři serveru iDNES.cz. Ti Netolickému v konečném součtu dali známku 2.8, což byl čtvrtý nejlepší výsledek ze všech hejtmanů napříč Českou republikou (více najdete ZDE).

Osobnosti z kraje byly ještě o něco shovívavější. Průměr všech udělených známek z deseti různých „předmětů“ se jen lehce přehoupl přes dvojku (2,106). Dvojky ostatně dostal takřka ze všech hodnocených oblastí s výjimkou školství a dopravy. Výsledky vysvědčení považuje hejtman za férové.

Když to vezmu z nadhledu, tak vysvědčení situaci poměrně vystihuje, doprava je mimořádně tragická, i kritika za školství je zčásti oprávněná, byť nás ministerstvo školství dává za vzor za spolupráci s firmami,“ uvedl Martin Netolický.

Právě doprava dopadla nejhůře, průměr známek od osobností byl 2,75. „Jelikož bydlím na vesnici a musím jezdit po okresních silnicích, tak nejhůře hodnotím dopravu. To, po čem se někde jezdí, je děs a hrůza,“ uvedl například fotograf Pavel Šmíd.

Ne všem ale přišla situace tak tragická. „Snaží se v rámci peněz, které kraj má, vylepšovat stav krajských silnic, tedy nejvytíženějších dvojek a trojek,“ uvedl například podnikatel Robert Vokáč, který provozuje mimo jiné i skiareál v Hlinsku.

Jen o málo lépe dopadlo školství. Hejtmanovi nepomohlo dřívější slučování především středních škol, které musel po vlně protestů zastavit.

„Nedivím se lidem, že za největší problém považují dopravu. Jsou tu desítky let zanedbané silnice. Chtěl bych se omluvit za okresní národní výbory, za okresní úřady i za předcházející jednání Pardubického kraje. I když do silnic šly miliardy, za tři a půl roku se takové množství silnic opravit nedá,“ uvedl Netolický.

„Kraj by se měl ke školám víc chovat jako partner, ne jako nadřízený,“ uvedla ředitelka Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi Klára Jelinková.Ta naopak ocenila přístup Netolického k propagaci cestovního ruchu v kraji (celková známka 2,2). „Propaguje kraj velmi intenzivně a statečně, láká svou přítomností na různá zajímavá místa a akce,“ všimla si Jelinková.

Většina dotázaných hodnotila kladně především hejtmanovo vystupování na veřejnosti. Za to si vysloužil průměrnou známku 1,7. Svůj nízký věk, když nastupoval do funkce, bylo mu 30 let, dokázal často přetavit ve výhodu.

„Jako hejtman mne Netolický hrozně překvapil. Protože když nastoupil do funkce, tak jsem si říkal: Co to dítě tam dělá? Byl jsem tehdy hodně na rozpacích. Ale musím říci, že když jsem poté sledoval jeho vystupování ve zprávách a když jsem se poté s ním potkal, tak mne velmi mile jako politik překvapil. Jeho působení v roli hejtmana musím hodnotit velmi kladně,“ řekl katolický kněz Zbigniew Czendlik.

„Na mne působí dojmem správného muže na svém místě. Radujme se, že tu nemáme kupříkladu Michala Haška s tiskovou mluvčí Mrencovou,“ přidává podnikatel Kvido Štěpánek.