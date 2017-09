Železničáři slaví 160 let tratě, atrakcí budou souběžné jízdy vlaků

„Parní vlak pojede mezi hlavními nádražími v obou krajských městech celkem třikrát tam a zpět, jeden pár spojů zajede až do Bílé Třemešné. Pantografová jednotka pojede během dne několikrát mezi Pardubicemi, Hradcem Králové a Jaroměří,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Pošta.

Atraktivní podívanou budou souběžné jízdy vlaků ve dvoukolejném úseku mezi Opatovicemi nad Labem a Stéblovou. Fanoušci železnice se jich dočkají těsně po desáté hodině dopoledne, kdy souběžně pojede pravidelný osobní vlak z Hradce Králové a mimořádná osobní pantografová jednotka. Druhá souběžná jízda je plánovaná po šestnácté hodině, kdy vedle sebe pojede parní vlak a pantograf.

V Pardubicích si návštěvníci prohlédnou pracoviště řízení provozu, železniční techniku SŽDC, výstavu modelových kolejišť a dobových fotografií nebo výstavní vozy Českých drah.

Příjezd parního vlaku na hlavní nádraží mezi dvanáctou a třináctou hodinou zpříjemní doprovodný hudební program a v kině Sirius na nádraží se budou od 9 do 16 hodin promítat filmy s drážní tematikou.

Během dne budou také připravené výletní jízdy Pardubického spolku historie železniční dopravy motorovým vozem „Hurvínek“ z Pardubic do Slatiňan a zpět s možností návštěvy muzea v Rosicích nad Labem a expozice ve Slatiňanech.

Slaví i Hradec, Jaroměř a Trutnov

V Hradci Králové se mohou fanoušci železnice těšit na jízdy motorovou jednotkou řady 814 z nádraží do depa, kde si prohlédnou výstavu vozidel Českých drah, dále mohou zavítat na výstavu modelářů v suterénu hlavního nádraží nebo na bezplatnou prohlídku Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky v areálu Signal Montu.

„Kdo dojede do Jaroměře, bude si moci prohlédnout zdejší železniční muzeum nebo pokračovat mimořádnými vlaky do Kuksu, kde bude připravené vinobraní,“ uvedl Petr Pošta.

Oslavy Dne železnice Den železnice připomíná datum 27. září 1825, kdy byl zahájen provoz s parní lokomotivou konstruktéra Georga Stephensona mezi anglickými městy Stockton a Darlington na trase dlouhé 40 km. Na našem území se první železnice objevila v roce 1832, kdy byla vybudována naše první koněspřežka mezi rakouským Lincem a Českými Budějovicemi. Poprvé projel vlak trať z Pardubic do stanice Josefov-Jaroměř 27. října 1857, o týden později 4. listopadu byla mezi oběma stanicemi zahájena pravidelná doprava. Celá trať Pardubice – Liberec byla zprovozněna 1. května 1859.

V neděli bude Den železnice pokračovat v Trutnově programem od 8.30 do 17.30 hodin v tamním depu. Do Trutnova pojedou nejen pravidelné spoje, ale také zvláštní vlaky Českých drah. Z Náchoda přes Adršpach do Trutnova dorazí parní vlak v čele s lokomotivou „Ušatou“. Ten bude pokračovat až do Vrchlabí a zpět a večer se přes Náchod vrátí do Hradce Králové.

Při cestě do Trutnova i zpátky bude možné využít také zvláštní vlak RegioShark, který pojede ráno z Hradce Králové. Atraktivní bude také jízda motorového vozu „Stříbrný šíp“, který na cestě z Hradce Králové do Trutnova a zpět zastaví také v České Skalici, Starkoči, Červeném Kostelci a Malých Svatoňovicích.