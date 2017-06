Zchátralý areál pardubické Tesly začne sloužit jako cvičiště výsadkářům

Vojáci z 43. výsadkového praporu Chrudim se dohodli s představiteli Pardubic, že začnou používat pro svůj výcvik opuštěný tovární areál bývalé Tesly. Je to první rozumné využití komplexu budov za posledních dvacet let. Plánů, co s opuštěnou továrnou, bylo několik, všechny ale zkrachovaly.

Chrudimští výsadkáři chtějí v centru Pardubic cvičit především boj ve městě.

Areál bývalé továrny Tesla Zchátralý areál o rozloze 2,5 hektaru leží u železniční trati a takzvané rychlodráhy. Továrna vznikla v roce 1922 jako pobočka podniku Telegrafia. Ta koupila v Pardubicích továrnu plánovanou na výrobu obuvi. Nástupcem Telegrafie byla firma Tesla, která však na konci 90. let zkrachovala a od té doby je areál opuštěný a chátrá. V novém tisíciletí koupil bývalou Teslu tchajwanský Foxconn s tím, že tam postaví svůj závod. Nakonec daroval za korunu areál hejtmanství. Od kraje převzalo továrnu město Pardubice.

„Jde o komplex několika budov bývalé továrny, který je poměrně členitý a velmi vhodný na nácvik boje v zastavěném prostoru. Výsadkový prapor nemá žádný jiný prostor podobného typu,“ uvedl major Ivo Zelinka z 43. výsadkového praporu v Chrudimi.

Vojáci až dosud trénovali podobné nasazení v bývalém muničním skladu v Bílku u Chotěboře. Podle Zelinky ale přešel z majetku armády na stát a je už obtížné v něm zajistit výcvik.

„Navíc je to pro nás 40 minut od Chrudimi Land Roverem a hodinu Tatrou. To je pro nás relativně daleko,“ uvedl.

Drobným problémem je, že areál Tesly v Pardubicích leží příliš blízko krajské nemocnice a rodinných domů. Ředitelka nemocnic v Pardubicích a Chrudimi Štěpánka Fraňková se na nedávném jednání pardubických zastupitelů proto ptala, co může od vojáků očekávat.

„Primárně by se mělo jednat o interní výcviky specializovaných jednotek, které by probíhaly uvnitř objektu s důrazem, který jsem kladl - aby nebyl narušován klid nemocnice,“ uvedl primátor Martin Charvát (ANO) při nedávném jednání zastupitelů Pardubic

Podle Zelinky vojáci rušit pacienty rozhodně nebudou.

„Nebudeme používat žádné výbušky ani slepou munici. Jde nám hlavně o samotný pohyb vojáků mezi budovami, případně i v samotných budovách,“ uvedl. Dodal, že boj v místnostech cvičí výsadkáři v kasárnách, v Pardubicích jim půjde spíše o komplexnější výcvik.

V areálu by se měla přibližně dvakrát do měsíce pohybovat polovina výcvikové roty, tedy maximálně padesát vojáků.

První cvičení se v bývalé Tesle odehraje pravděpodobně v létě.

„Tento měsíc bychom podepsali konečnou verzi smlouvy s Pardubicemi, takže v červnu výcvik ještě nebude. Pokud se to podaří, začneme pravidelněji jezdit do Pardubic po letních prázdninách,“ uvedl Zelinka.

Bývalá Tesla je v tak bídném stavu, že může dobře simulovat prostředí města uprostřed vojenského konfliktu. V budovách chybějí okna, propadají se stropy, ve sklepech je voda.

43. výsadkový prapor Chrudim je lehký výsadkový prapor typu komando a v české armádě je jedinou jednotkou tohoto typu. Naprostá většina jeho příslušníků absolvovala více než jednu zahraniční misi. Chrudimští výsadkáři byli nasazeni na území bývalé Jugoslávie, v Afghánistánu, Kuvajtu i v Albánii a byli první, kdo vyslal vojenskou jednotku do zahraniční operace OMLT v Afghánistánu a EUTM v Mali.