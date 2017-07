Školy patří přes léto dělníkům, Pardubice dají za opravy 90 milionů

Letošek není výjimkou. Největší investice putovaly do rekonstrukcí kuchyní v základní škole Erno Košťála či mateřské škole v Rosicích nad Labem, ve které již práce započaly.

„Rekonstrukce stravovacího provozu v mateřské škole v Rosicích nad Labem byla zahájena již v červnu, do konce prázdnin bychom tak měli vše stihnout. Kuchyň má řadu nedostatků, její modernizace vyjde na zhruba pět milionů korun,“ uvedla náměstkyně primátora zodpovědná za investiční politiku Helena Dvořáčková.

Další velkou investiční akcí letošního roku je rekonstrukce kuchyně v ZŠ Erno Košťála, na kterou šlo z městského rozpočtu 13,5 milionu korun. „Nové kuchyně za 3,5 milionu korun se dočká také MŠ Odborářů,“ doplnila Dvořáčková.

Další investice se pak budou týkat nových rozvodů elektřiny za 11,5 milionu korun, která bude začátkem roku 2018 dokončena v ZŠ Prodloužená.

„V letošním roce by měla být zároveň zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci hřiště v ZŠ Studánka, s níž by se mělo začít během příštího roku,“ uvedla mluvčí města Iveta Koubková.

Pardubice zřizují celkem 17 základních a 32 mateřských škol, dvě základní umělecké školy a dva domy dětí a mládeže. Během předchozích dvou let město do škol vložilo téměř 160 milionů korun, které šly zejména do rekonstrukcí kuchyňských prostor, tělocvičen, opravovala se také elektřina, střechy, ale i fasáda.

„Vzdělání patří mezi jednu z našich priorit, proto se žákům snažíme zajistit dobré a kvalitní zázemí. Školy tyto investice potřebují, řada z nich byla postavena v 60. a 70. letech minulého století. Prázdniny jsou navíc vhodným termínem pro náročnější akce, jako je třeba právě rekonstrukce kuchyně či sociálního zařízení,“ uvedl primátor Martin Charvát.

Do oprav míří v posledních letech desítky milionů

Například v roce 2015 byly největší prázdninovou investicí opravy v ZŠ Ohrazenice, kde se zateplily všechny tři školní budovy, dělníci také opravili elektřinu a vyměnili kanalizační a vodovodní potrubí.

„Spolu se zateplováním pak vyšly tyto úpravy na téměř 6 milionů korun. V témže roce byly předělány i kuchyně v mateřských školách v Popkovicích a Brožíkově ulici, rekonstruována byla elektřina v ZŠ Josefa Ressla a opravena byla také sociální zařízení v jeslích a MŠ Gebauerova. Za rok 2015 tak město do školských zařízení investovalo přes 60 milionů,“ uvedla Koubková.

V roce 2016 se částka vyšplhala na téměř 100 milionů. Mateřská škola Erno Košťála vítala děti v novém školním roce s novými okny a dveřmi, novou fasádou se pro změnu mohla pochlubit ZŠ Štefánikova. Pavilon v ZŠ Studánka dostal novou střechu.

„Na ZŠ Benešova se podařilo dokončit kompletní rekonstrukci všech tartanových povrchů včetně rekonstrukce šaten a sociálních zařízení ve spojovacím krčku do tělocvičny a k přilehlému tartanovému sportovišti. Modernizací původní budovy za více jak sedm milionů prošla v roce 2016 také MŠ Popkovice,“ dodala Dvořáčková.