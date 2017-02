Mrazy dostaly termín opravy pardubického přednádraží na hranu

Málokomu udělala aktuální předpověď počasí takovou radost jako pardubickým radním. Slibované oteplování a slušný přísun sluníčka totiž pomůžou znovu naplno rozpohybovat velkou opravu okolí hlavního vlakového nádraží. Ta více než měsíc stála kvůli silným mrazům.

„Firma přišla kvůli počasí o celý leden, o šest dní v prosinci a o šest dní v únoru. Musíme doufat, že oteplení vydrží, aby se práce mohly rozjet v plném rozsahu,“ uvedla náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková.

Práce před nádražím kvůli mrazům částečně stojí.

Obavy politiků z počasí jsou pochopitelné. Kdyby se zima měla ještě na pár týdnů vrátit, bylo by silně ohrožené čerpání dotace na stavbu, kterou poskytnou správci švýcarských fondů.

A ti chtějí, aby bylo hotovo do 14. června letošního roku.

„Na základě posledních týdnů jsme s firmou Strabag upravili termín dokončení díla. Nyní je stanoven na 6. června. Máme tak ještě nějakou rezervu,“ doplnila Dvořáčková, která v posledních týdnech bedlivě sledovala hodnoty na teploměru.

„Země je stále do půl metru promrzlá, aby práce mohly opět naplno odstartovat, chtělo by to, aby zapršelo. To by tání zrychlilo,“ doplnila politička z hnutí ANO.

Jenže zatím je nad nulou jen přes den. Například v pondělí ráno byly v centru Pardubic stále tři stupně pod nulou, takže je jasné, že všechny práce ještě pár dní dělat nepůjdou.

„Firma nemarní čas. Už od minulého týdne dělá na místě přípravné práce tak, aby se mohla stavba co nejdříve obnovit,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Město musí požádat o prodloužení termínu ukončení stavby

Stavba ovšem už nabrala takové zpoždění, že město musí požádat poskytovatele dotací o prodloužení termínu. O dotace ve výši 108 milionů korun podle náměstkyně Dvořáčkové však město určitě nepřijde. Na problémy s počasím totiž smlouva myslela. Termín dostavby a zároveň vyúčtování projektu lze tak prodloužit o dny, kdy stavební firma nemohla kvůli mrazu stavět.

„My jsme tajně doufali, že tuhle klauzuli nebudeme muset použít,“ řekla náměstkyně ČTK s tím, že stavební firma Strabag měla na začátku budování rezervu pět týdnů právě pro případ, že by práce přerušilo mrazivé počasí, což už brzy vyčerpá.

Projekt za 176 milionů korun podpořený ze švýcarských dotací provázela zdržení ještě před zahájením. Město si muselo vyjednat prodloužení harmonogramu z konce loňského roku na červen.

Práce zahájila firma Strabag na konci loňského října. Staví autobusový terminál s odpočinkovou zónu a fontánou, parkoviště a cyklověž na parkování bicyklů. Součástí prostoru před nádražní budovou bude i socha stavitele železnic Jana Pernera. K bronzové soše o výšce 190 centimetrů povedou pražce v délce asi 20 metrů.

Stavební firma na náměstí už dokončila z 85 procent demoliční práce a z 80 procent kanalizaci, základy trakčních vedení, částečně přeložila sítě nebo základy pro cyklověž.

„Vyrábějí se ocelové konstrukce zastřešení stojanů, terminálu, podhledy a jsou z poloviny dokončeny rozvody sítí. Připravuje se zvláštní užívání silnice I/36. V lomech se dokončuje výroba kamenných obrub a kostek. Z padesáti procent je vyroben městský mobiliář,“ uvedla mluvčí Strabagu Edita Novotná.