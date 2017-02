Pardubická opozice chce, aby kvůli cestě do Afriky padaly další hlavy

Podle opozice by mělo skončit i představenstvo Služeb města v čele s radním Vítězslavem Novohradským.

Poměrně tvrdě se na české poměry rozhodli pardubičtí radní ukončit kauzu cesty tří manažerů městských firem do Jihoafrické republiky. I opoziční politici, kteří jinak chválou šetří, je oceňují za radikální přístup a tvrdé tresty.

Kauza cesty do JAR Mezi 16. až 27. listopadem loňského roku cestovali po Jihoafrické republice tři manažeři městských firem. Výletu za exotikou se účastnila místopředsedkyně představenstva, pověřená řízením firmy Služby města Pardubic, Lea Tomková, člen představenstva a výkonný ředitel dceřiné firmy SMP - Odpady Jiří Strouhal a ekonomický ředitel Služeb města Pardubic Stanislav Mergl. Problém byl v tom, že cesta se tvářila jako služební, ale podle doložených důkazů to byla daleko více dovolená, kterou hradily městské firmy. Radní proto rozhodli, že Tomková jako šéfka Služeb skončí. Ta se zároveň vzdala svého členství v hnutí ANO, za které je zvolená pardubickou zastupitelkou. Mandát si však ponechá. Politici také odvolali kompletní představenstvo firmy SMP - Odpady.

Ovšem byli by rádi, aby svou odpovědnost nesli i členové představenstva Služeb města. Jeho místopředsedkyní totiž až do čtvrtečního zasedání zastupitelstva, které ji s největší pravděpodobností definitivně odvolá, byla právě Lea Tomková.

„Já kvituji, že radní našli odvahu pro tak radikální řešení. A to říkám bez jakékoliv ironie. Jen bych byl rád, že když dokázali trestat v dceřiné firmě SMP Odpady, tak měli trestat i u matky, tedy ve Službách města. Sedí tam stejní lidé, sedí na jedné adrese, je to vlastně jedna firma. Navíc výlet platily obě firmy dohromady,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas.

Podle něj by tak bylo žádoucí, aby bylo odvoláno celé představenstvo Služeb města. Tomu předsedá radní za ČSSD Vítězslav Novohradský, který necítí podíl viny na tom, že šéfka firmy vyrazila na firemní útraty na exotickou dovolenou.

„Paní ředitelka mne osobně ani orgány firmy neinformovala o této služební cestě. ... Nejsem vrátný ve společnosti, jsem předseda představenstva,“ řekl Novohradský s tím, že se o cestě, která měla stát minimálně 260 tisíc, dozvěděl až po jejím skončení.

Jenže právě této verzi se například dlouholetý zastupitel za ODS Petr Klimpl zdráhá uvěřit. Podle něj Novohradský i další členové představenstva museli o kontroverzní cestě vědět před jejím startem. „Předseda představenstva musel vědět o nepřítomnosti ředitelky firmy, a to už jen proto, že je třeba jmenovat jejího zástupce po dobu její cesty do zahraničí. Podle mne tedy v této věci lže,“ uvedl Klimpl.

Podle odvolaného člena o cestě vedení firmy vědělo

Se svým názorem rozhodně není osamocený. Stejný pohled na věc má třeba odvolaný člen představenstva SMP Odpady Rostislav Kučera z ČSSD.

„Stali jsme se obětními beránky. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Bylo nám řečeno, že lidé z vedení firmy odjíždějí na konferenci o odpadech. Předseda představenstva Služeb města nepochybně věděl, že ředitelka je na služební cestě v JAR,“ uvedl Rostislav Kučera pro TV Prima.

Je tak klidně možné, že na čtvrtečním zasedání zastupitelstva zazní od někoho z opozice návrh na odvolání celého představenstva Služeb. „Silně to zvažujeme, uvidíme, jaká bude situace na radnici. Určitě by to byl logický krok. Ti lidé jsou stejně odpovědní, jako ti, co už byli odvolaní,“ uvedl Haas.

Jenže nezdá se příliš pravděpodobné, že by případný návrh měl šanci na úspěch. Vítězslav Novohradský už ustál pokus o odvolání z rady města a zdá se téměř jisté, že by uspěl i v případě Služeb města.

„Za mne není důvod vyhazovat lidi z představenstva Služeb města. Cestu schvalovali ve firmě SMP Odpady a my nemáme důkaz, že by členové vedení Služeb měli o cestě do Afriky informace předem. Nicméně opozice má samozřejmě možnost navrhnout odvolání kohokoliv, to je jejich svaté právo,“ uvedl náměstek primátora a krajský lídr hnutí ANO Jan Řehounek.

Kvůli reportážím o JAR někdo vyhrožuje novinářům

S případem cesty do Afriky souvisí i pokus o zastrašování novinářů z TV Prima, kteří na ni upozornili jako první. Redaktor Bohumil Roub dostal několik SMS zpráv, které nejde brát jinak než jako vyhrožování.

„První smska přišla kameramanovi, že má se mnou přestat spolupracovat, jinak to odnese. Další smska se týkala mé přítelkyně, která by měla přijít o zaměstnání. A co mě nejvíc naštvalo, pochopitelně, že moje dcera závodně plave a že by si měla dávat pozor na úrazy,“ řekl Roub. „Věřím Policii ČR, že nás dokáže ochránit,“ dodal Roub.