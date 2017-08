Onkologie v Pardubicích má pacientů víc než většina center v republice

Centrum v pardubické nemocnici se v počtu léčených pacientů dostalo mezi nejvytíženější ze všech patnácti těchto specializovaných pracovišť v zemi. Více výkonů může vykázat jen Masarykův onkologický ústav v Brně.

Vyplývá to ze statistiky, kterou za rok 2015 zpracovaly zdravotní pojišťovny u šesti nejčetnějších diagnóz. Informace o tom poskytla Pardubická krajská nemocnice.

I když Pardubický kraj patří k nejmenším v zemi, pardubická onkologie slouží pacientům z mnohem větší oblasti, v níž podle odhadů žije až 700 tisíc lidí. Zahrnuje Kolínsko, Kutnohorsko i Čáslavsko. Středočeský kraj žádné komplexní onkologické centrum nemá a pacienti musejí jezdit do Prahy, anebo do jiných krajů.

„Pro pacienty z východní části Středočeského kraje jsme atraktivní díky dopravnímu spojení. Navíc máme poměrně příznivé čekací doby na ozáření,“ řekl vedoucí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje Jaroslav Vaňásek.

V minulosti někteří krajští politici kritizovali fakt, že hlavní výnosy z provozu onkologického centra získává soukromá společnost Multiscan, která zajišťuje radioterapii a ambulantní část klinické onkologie. Pod pardubickou nemocnici spadá „jen“ lůžkové oddělení a zároveň komplexní onkochirurgická péče.

Spory mezi krajem a soukromým zdravotnickým zařízením ale přinesly v podstatě jen to, že specializované pracoviště v roce 2009 ztratilo statut samostatného komplexního onkologického centra a získalo jej zpět až po šesti letech. To je ale už minulost.

„Zveřejněné statistiky považuji za potvrzení nejen kvality poskytované péče, ale i vynikající kooperace obou spolupracujících subjektů. Zároveň se také potvrzuje význam našich velkých investic do modernizace přístrojového vybavení určeného právě pro diagnostiku a léčbu onkologicky nemocných v posledních letech,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Pacientům pomáhá jednotný informační systém

Podle odborníků v Pardubickém kraji dobře funguje propojení onkologických ambulancí v chrudimské, orlickoústecké a svitavské nemocnici s komplexním centrem. Mají jednotný informační systém, využívají jednotné léčebné postupy, pacient má tak větší šanci na rychlou pomoc.

„Cílem bylo poskytovat základní léčebné metody co nejblíže místu bydliště pacienta. Naši lékaři tak jezdí za nemocnými do detašovaných ambulancí v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách. Vyšetří je, doporučí léčbu, aplikují chemoterapii. Pokud je nutná biologická léčba nebo ozáření, jedou pacienti do centra v Pardubicích. Takový projekt nefunguje nikde v republice,“ uvedla zástupkyně vedoucího Komplexního onkologického centra Pardubického kraje Iveta Kolářová.

„Je to velmi propracovaný systém. Je tak zajištěna dostupnost specializované a inovativní léčby všem onkologicky nemocným Pardubického kraje, ale i přilehlých oblastí,“ dodal generální ředitel Gottvald.