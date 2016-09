Pokud by byla ODS v laufu, lídrem by byl asi někdo jiný, přiznává Kortyš

Byly doby, kdy ODS patřila k favoritům krajských voleb, anebo se tak mohla alespoň tvářit. Teď se sice očekává, že bude mít pár křesel v krajském zastupitelstvu, ale ke křeslu hejtmana má asi tak daleko, jako předseda strany Petr Fiala k politické protřelosti Václava Klause.

Lídrem ODS v Pardubickém kraji je místostarosta Litomyšle Michal Kortyš, bodrý, lidový a ve svém městě, soudě podle výsledků komunálních voleb, oblíbený politik, který však do krajského dění dosud nemluvil. Patří mu firma, zajišťující elektromontážní práce, maturitu si dodělal až v době, kdy byl starostou Litomyšle.

„V mládí na to nebyl čas, byli jsme neúplná rodina, ekonomicky jsme na tom nebyli dobře a navíc jsem byl vnuk kulaka, kterého nikdy nedostali do JZD, a trochu se to s námi táhlo,“ říká čtyřipadesátiletý Kortyš.

Před čtyřmi roky ODS získala v krajských volbách necelých jedenáct procent hlasů a šest mandátů. Kortyš by výsledek chtěl obhájit, ideálně nějaké to křeslo přidat.

Proč myslíte, že by se vám to mohlo povést?

Z těch zákazů a příkazů jsou lidi už frustrovaní a chtějí změnu. Ještě před rokem byla strana na bodě mrazu, ale teď jde nahoru. Ale zvedám prst: Pozor, aby to nebylo moc rychle.

Začátek kampaně vám moc neusnadnil předchozí krajský lídr ODS Petr Tupec, který kandiduje společně s bývalými zemanovci.

Trochu mne to zklamalo. Myslím si, že mohl říct dříve, že má chuť kandidovat za někoho jiného. Nevylučovali jsme ho, kandiduje za jinou stranu, tím mu zaniká členství. Dělal ale lídra, odvedl kus práce, hodně tomu musel obětovat, zaslouží si poděkování.

V době, kdy spolu mluvíme, jste ještě nezveřejnili program pro volby v Pardubickém kraji. Bude nějaký?

Bude, ale spíše takové vize. Program mají všechny strany skoro stejný a my nechceme dělat negativní kampaň, hodláme navázat na práci, která je rozjetá. O co tu jde? Na kraj přijdou peníze z centra a my je musíme rozdělit, postarat se o zdravotnictví, o školství, o cesty, o dopravu, o turistický ruch, o dotace. To je vše.

Máte výhrady k tomu, že krajská vláda sice spojila nemocnice do jedné firmy, ale jasně neřekla, co s nimi dál bude, jakou mají zaměstnanci perspektivu, kde budou jaká oddělení. Myslíte, že to mohla za čtyři roky zvládnout?

Mohla a měla. Jinak se nám nemocnice rozloží zevnitř, což už se děje. Lidé odcházejí, sháníme lékaře na Ukrajině, ale ani ti už sem nechtějí jít.

Chcete jasný plán, co s nemocnicemi. Zároveň v programovém prohlášení zastupitelstva Litomyšle žádáte obnovení zrušené porodnice a dětského oddělení. Jak to jde dohromady?

Když půjdu na kraj, nemohu myslet jen na Litomyšl, ale musím myslet na celý Pardubický kraj. Jako místostarosta Litomyšle bych byl samozřejmě rád, aby se porodnice obnovila, jako kandidát do krajského zastupitelstva si musím nejdříve zjistit všechny informace a pak uvidím, zda je to věc, za kterou stojí bojovat. A nevadilo by mi, kdyby to byla porodnice soukromá.

Opravdu? To můžete rovnou navrhnout částečnou privatizaci nemocnic...

Neměl bych s tím problém, pokud by lidé díky tomu měli lepší a dostupnější péči, ale jen u některých oborů. Uvědomuju si, že to je trochu hra s ohněm. Před pěti lety, když chtěli na kraji slučovat náš špitál se Svitavami, jsem navrhoval, ať nám nemocnici dají, že se spojíme se soukromým provozovatelem, abych tento problém vyřešil ve prospěch města, aby tu byla základní zdravotní péče. Pacient by nepoznal, zda tu péči poskytuje privátní, nebo veřejný sektor.

Jste politik, ale i podnikatel. Jak jste spokojen s tím, jak fungují střední školy v kraji?

Ve své firmě potřebuju techniky a vím, že jich je zoufale málo. Spolupracuji osm let se školou, která mi posílá učně na praxi. Osobně si myslím, že střední školy by se měly daleko více podporovat, kraj by měl uvolnit více peněz na stipendia nebo kapesné pro studenty a řešit to v kooperaci s firmami.

To se už třeba na Orlickoústecku dělá. Není problém třeba ve vás, že jste nepřišel na školu a nenabídl peníze na stipendia?

Já bych ty peníze dal, ale chtěl bych s tím žákem udělat smlouvu třeba na tři roky, že u mne ty peníze odpracuje.

To vypadá jak nevolnictví...

Možná, ale nějak by se to ošetřit mělo. Proč bych měl dávat prostředky do žáka, když on vystuduje, odejde a tím to končí? To byste také nedělal. Kraj by to měl podpořit v tomto směru, nabídnout jednotnou smlouvu, která bude platná pro celý kraj, zjednodušit podporu podnikatelům. Část peněz by dal kraj, část firmy. Podnikatelé to podpoří rádi, když budou vědět, že jim pak žák alespoň tři roky ve firmě zůstane.

Prý jste nečekal, že budete lídrem. Kdyby měla ODS šanci získat křeslo hejtmana, pak bychom se tedy teď spolu nebavili?

Asi ne, nebudeme si nalhávat, že bych byl tak skvělý, že by mne všichni chtěli. Kdyby byla strana v laufu, tak jsou tam jiní lidé, kteří by měli zájem. To je realita. Ale mně to nevadí. Baví mne jít do věcí, které nejsou v kursu. Baví mne něco zvedat, něco tvořit, dát tomu směr.