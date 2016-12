Primátor Pardubic vsadil na klid, odložil spor o smyslu osmi obvodů

„Ztotožňuji se s tím, že je to obrovský luxus, na který nemáme. Každý primátor po roce či dvou své činnosti dojde k názoru, že obvody nepotřebuje a jsou zbytečné,“ uvedl například před časem Stříteský.

Štěpánka Fraňková dokonce zašla tak daleko, že nechala svolat referendum, ve kterém se lidé mohli ke zrušení obvodů vyjádřit. K její smůle ale dorazilo příliš málo voličů, takže hlasování bylo neplatné.

„Provozní náklady obvodů dosahují zhruba 80 milionů korun ročně. Každý občan by si měl položit a odpovědět otázku, jestli nám obvody za tyto peníze o tolik víc přinášejí,“ argumentovala tehdy.

Její nástupce Martin Charvát z hnutí ANO se však do žádného „obvodového“ dobrodružství pouštět nehodlá. Ačkoliv si podle svých slov umí představit lepší systém správy města, měnit ho neplánuje.

„Není to téma dne ani tohoto volebního období,“ uvedl Charvát.

Starostové si vstřícnost pochvalují

Jeho postoj lze vnímat dvěma způsoby. Za prvé je pragmatický. Všechny předešlé primátory boje se starosty výrazně oslabovaly. Toto Charvátovi nehrozí. Starosty si zve třeba na pravidelné porady.

„Starostové s magistrátem spolupracují. Je jedno, z jaké jsou strany. Domnívám se, že mezi námi není žádné pnutí jako v případě bývalého vedení města. Kdybychom se neustále hádali, bylo by to k ničemu,“ uvedl primátor Charvát.

Ba co více, obvodům vyčlenil extra peníze. V každém ze čtyř roků volebního období jim poskytne 15 milionů korun navíc.

„Peníze navíc se určitě hodily. V rámci kolegia starostů jsme peníze rozdělili mezi obvody a začlenili do svých rozpočtů. Musím říct, že se mi s novým vedením města spolupracuje velmi dobře,“ přivítal to starosta Svítkova Petr Králíček, který je v úřadě už druhé volební období, a tak může srovnávat.

Názor na správu města si primátor nechává pro sebe

Na druhou stranu postoj Charváta zavání rezignací. Když se ho novináři na předsvátečním setkání ptali, jak by si sám představoval správu města, evidentně nechtěl odpovědět.

„Názor mám, ale není nutné ho nyní ventilovat. Se změnou by souvisela i úprava legislativy. Chtěl bych to úplně jinak, ale nyní to vážně není téma,“ uvedl Charvát.

Dá se tak říct, že se v Pardubicích dokonale zakonzervoval stav, který z města o velikosti jedné větší čtvrti v Praze nebo Vídni, dělá „metropoli“ s celkem devíti radnicemi. Vše platí samozřejmě daňový poplatník. Jen starosta na obvodě bere přes 50 tisíc hrubého měsíčně.

„Hnutí ANO nikdy neříkalo, že by chtělo obvody zrušit. Osobně jsem vždycky vnímal obvody pozitivně. Kdyby obvody neexistovaly, řada investic by se vůbec nerealizovala,“ dodal Charvát.