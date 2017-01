Památkáři chystají obnovu litomyšlského zámku za čtvrt miliardy korun

Obnova zámku v Litomyšli Cena: cca 250 milionů korun především z fondu EU Termín: Nejdříve od poloviny roku 2018 do roku 2020 Co se opraví: 70 procent sgrafitové výzdoby. Vzácné krovy, střechy, komíny. Co nově vznikne: Zázemí pro návštěvníky v místech, kde je pokladna. Společenský sál ve 3. podlaží. Expozice zaměřená na zámecké divadlo, kde bude uložena nejvzácnější zámecká sbírka - kulisové scény Josefa Platzera. Zámek získá novou scénu pro zastřešení II. nádvoří.