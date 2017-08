Žíznivé Brno odsoudilo vesnici k zániku. Namále mělo i blízké městečko

Kaple se dočká vzkříšení Kaple Svatého Františka Xaverského, které ještě před pár lety hrozila zkáza, se dočká obnovy. „Už je to šest let, co jsme se záchrannými pracemi kaple začali. Odvezli jsme kubíky sutin, rozkradené zdivo jsme museli dozdívat a stáhli jsme ji železem,“ říká farář nedaleké farnost Pavel Michut k základnímu zajištění svatostánku z 19. století. Březová nad Svitavou hodlá se záchranou pokračovat díky získané dotaci. „Z pera architekta vzešel návrh, že torzo kaple zakonzervujeme. Zdivo zajistíme, vyměníme podlahy a celá kaple bude zastřešena formou otevřené střechy se zvonem. Kaple bude po rekonstrukci běžně přístupná projíždějícím turistům. Leží totiž na oblíbené cyklotrase. Rádi bychom do ní umístili informační tabulky, které by odkazovaly na život v obci v dobách před rokem 1975,“ řekl starosta Březové nad Svitavou Karel Adámek k plánům na příští rok. „Začínáme zpracovávat dokumentaci k provedení stavby,“ dodal k rekonstrukci za 1,3 milionu korun.