Štěrk prolitý asfaltem a záplaty. Obchvat Chrudimi pokračuje „polní cestou“

Dříve zapomenutá silnice ze Tří Bubnů na Chrudim se po otevření první části obchvatu města na konci roku 2015 zaplnila auty, která se vyhýbají ucpaným ulicím v Chrudimi. Řidiči si zkrátí cestu, ale riskují, že si při kličkování mezi výmoly a strženou krajnicí auto poničí. Bídný stav cesty se v dohledné době pravděpodobně nezlepší, až do vybudování druhé etapy obchvatu jej silničáři budou jen záplatovat.

Frekventovaná silnice mezi Chrudimí a Vlčnovem. Řidiči musí počítat s tím, že během cesty narazí na řadu děr. Opravovat se ale nebudou.

Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SUS) Miroslav Němec to shrnul lakonicky. „Druhou polovinu obchvatu Chrudimi nyní supluje silnice třetí třídy, která má charakter polní cesty. Je to deset centimetrů štěrku prolitých asfaltem,“ uvedl s tím, že všichni zainteresovaní o problému věděli. „Říkali jsme, že to bude velký problém,“ uvedl Němec.

„Na této silnici se intenzita dopravy zvýšila trojnásobně, jezdí tam i těžká nákladní doprava, má to devastující účinky,“ uvedl vedoucí organizačněprávního oddělení SUS Josef Neumann.

Silničáři chtěli dosáhnout, aby na silnici nesměla nákladní auta, ale zatím se jim to nepodařilo. MF DNES už před otevřením první části obchvatu úřadům navrhla, aby silnici třetí třídy opravily a spojily s obchvatem. Pomohlo by to městu i řidičům, zmizelo by i nepříjemné křížení silnice od Tří Bubnů a hlavní silnice na Vysoké Mýto, kde se stále opakují nehody.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) návrh tehdy odmítlo. Auta ze silnice první třídy podle společnosti nelze pustit na silnici třetí třídy, protože by ji stát musel nejdříve celou rekonstruovat. A na to ŘSD nemělo peníze.

Stavby obchvatu měly navazovat

Šéf pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic Bohumil Vebr upozorňuje, že problém vznikl kvůli rozdělení stavby obchvatu na dvě části tak, aby akci bylo možné prosadit a zahájit. „Stavby obou částí měly plynule navazovat, je to nešťastná situace,“ řekl před časem.

Je spravedlivé říct, že ŘSD zajistilo opravu velké části silnic kolem první části obchvatu Chrudimi, na cestu od obchvatu ke Třem Bubnům, do Orle či Vlčnova ale peníze nezbyly. Na počátku letošního jara tak byl stav silnice už katastrofální, v květnu se tam objevily záplaty nejstrašnějších děr.

Miroslav Němec řekl, že jeho organizace vyzkoušela asi deset způsobů, jak zajistit opravu silnice. „Vyvinuli jsme opravdu velké úsilí. Naposledy jsem o tomto problému jednal s náměstkem ministra dopravy. Bohužel ministerstvo nemá přímou cestu, jak na to dát peníze,“ uvedl.

Správa a údržba silnic se pokusila nabídnout Chrudimi a okolním obcím, aby si silnice převzaly do svého majetku. Jinými slovy silničáři by cestu opravili, ale dál by se už o ni musely starat a opravovat obce. Ty to odmítly, byl by to pro ně nevýhodný obchod, údržba takové silnice by vysávala v budoucnu obecní rozpočty. „Kočí se k tomu nehlásilo a my také ne. Správa a údržba silnic nám nabízela i část silnice z Vlčnova do Slatiňan, i to jsme odmítli,“ uvedl místostarosta Chrudimi Jaroslav Trávníček.

Podle šéfa silničářů žádné řešení na blízku není. Silnice se patrně bude záplatovat až do doby, kdy bude dokončena druhá část obchvatu Chrudimi, tedy pravděpodobně v roce 2019. Pak stavbaři opraví i zpustošenou silnici třetí třídy.

Správa a údržba silnic uvádí, že v Pardubickém kraji ze 3 133 kilometrů silnic druhé a třetí třídy v havarijním stavu. Pardubický kraj od svého fungování v roce 2000 nedostává od státu dost peněz, které by umožnily dát silniční síť do pořádku.