Přesun péče i nová centra, krajští politici spouštějí změny v nemocnicích

Pět krajských nemocnic čekají velké změny. Jak přesně budou vypadat a kdy nastanou, však není zřejmé. Představitelé nemocnic a kraje včera prezentovali program rozvoje nemocnic o 180 stranách. Výsledek práce šestnácti odborných týmů z pěti nemocnic, dvou soukromých firem a manažerů naznačuje, co se bude dít v následujících měsících a letech. Ale jasné odpovědi nedává.

Podle manažerů nemocnic v současné době ani konkrétní odpovědi dávat nemůže.

„Odejde pět lékařů z daného oddělení a pak nějaké plány a představy o rozvoji a udržitelnosti berou za své a budeme řešit krizovou situaci, kterou nejsme vůbec schopni v této chvíli předjímat,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Podle politiků navíc řízení nemocnic výrazně ovlivňuje stát a zdravotní pojišťovny. „Kraje mají omezený manévrovací prostor,“ uvedl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS).

Program rozvoje v prvé řadě počítá s tím, že v nemocnicích budou přibývat lůžka následné péče.

„Významně se tak uleví přetíženému personálu na akutních lůžkách velkých oborů, jako jsou interna, neurologie, chirurgie a pneumologie, které mají nejvíce starších, imobilních či jinak nesoběstačných pacientů,“ uvedl člen Lékařské rady nemocnic Jaromír Šimsa.

Nemocnice budou také zavádět jednotný lůžkový fond. To znamená, že na jednom lůžkovém oddělení mohou ležet pacienti z příbuzných oborů, například z chirurgie a ortopedie.

„Jednotný lůžkový fond bude využíván flexibilně podle momentální potřeby, což nám umožní ušetřit na středním zdravotnickém personálu. Tam vidíme do budoucna největší riziko,“ uvedl náměstek generálního ředitele nemocnic Vladimír Ninger. V plánu je i slučování jednotek intenzivní péče různých oborů.

V Pardubicích vzniknou nová centra

Manažeři také chtějí budovat další specializovaná centra, zejména v pardubické nemocnici. Složitější a nákladnější péče má být koncentrovaná do méně nemocnic, což ušetří peníze, personál a ještě by to mělo zlepšit kvalitu prováděných zákroků. Úsporu má přinést i další plán, o němž ale manažeři nechtějí zatím příliš hovořit. Ten by mohl vést k tomu, že odborná pracoviště v některých menších nemocnicích by přišla o lůžková oddělení. Manažeři jako příklad uvedli oddělení ORL (oční, ušní, krční), která ve třech nemocnicích disponují lůžkovým oddělením. „Navrhujeme, aby byla v jedné nebo ve dvou lokalitách,“ uvedl Gottvald.

Nemocnice v Litomyšli, Chrudimi či ve Svitavách budou v novém modelu spíše doplňovat nemocnice v Pardubicích a Ústí nad Orlicí, kde se má odehrávat nejnákladnější a nejsložitější medicína. Podle vedení Pardubického kraje se s nimi ale počítá. Litomyšl má slíbený rozvoj ortopedie, tamní chirurgové se mají zaměřit na výkony jednodenní chirurgie. Chrudim podle materiálu bude provozovat laparoskopické centrum a bude mít denní stacionáře pro interní, dětské a chirurgické obory. Svitavy se dočkají výstavby nového pavilonu lůžkové péče.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) odmítl možnost, že by nějakou nemocnici čekal osud lepší eldéenky. Plánu na změny v nemocnicích věří. „Shodly se na něm desítky odborníků v rámci naší akciové společnosti, není to výmysl politiků nebo managementu,“ uvedl hejtman.

Vedení nemocnice oznámilo, že hlavní část programu rozvoje zveřejní na internetu ještě tento týden.