Dvourychlostní nemocnice. Velké peníze získají tři z pěti v kraji

13:33 , aktualizováno 13:33

Vedení Pardubického kraje chce nalít do zdravotnictví dvě miliardy korun. Peníze půjdou především do tří z pěti nemocnic s akutní péčí - do Pardubic, Ústí nad Orlicí a Svitav.