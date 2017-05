Bývalý strážník odsouzený za vraždu před diskotékou zatím za mříže nemusí

Odklad nepředjímá výsledek dovolacího řízení, které je takzvaným opravným prostředkem jinak už pravomocného rozsudku.

Pokud by se dovolání ukázalo jako důvodné, mohl by výkon trestu vyvolat těžko odstranitelné důsledky, stojí v usnesení Nejvyššího soudu (NS). Nepřímo z něj plyne, že NS má výhrady k nedostatečnému odůvodnění změny právní kvalifikace u Vrchního soudu v Praze.

Krajský soud v Hradci Králové totiž původně uložil Koblížkovi za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví podmínku (psali jsme zde). Vrchní soud v Praze verdikt změnil, za vraždu vyměřil 15 let nepodmíněně.

Koblížek od počátku tvrdí, že jednal v sebeobraně. Postřelenému muži a pozůstalým musí odsouzený podle pravomocného verdiktu zaplatit skoro dva miliony korun.

Velký zvrat a odlišný pohled na sled událostí

Incident se odehrál v prosinci 2014. Opilý bývalý strážník se spolu se dvěma muži domáhal vstupu na diskotéku. Koblížek obsluze ukazoval odznak strážníka a všichni muži požadovali vstup zdarma.

Ochranka je ale dovnitř nepustila. Muži začali odcházet a jeden z nich do chodby nastříkal pepřový sprej. Majitel klubu pak začal se svými dvěma bratry muže pronásledovat.

Bratři podle verdiktu Koblížka vyzývali, aby vyčkal na příjezd policie. Bývalý strážník byl ale podle nich agresivní a křičel, že je všechny zastřelí. Při následné potyčce Koblížek mladšího z bratrů trefil do podbřišku, staršího střelil do hrudníku. Ten na následky zranění na místě zemřel.

Koblížek se hájil tím, že o nastříkání spreje do chodby nevěděl a nechápal, co po něm bratři chtějí. Byli podle něho agresivní, proto vytáhl svou legálně drženou zbraň a varovně vystřelil do vzduchu. Bratři majitele klubu ho pak podle jeho výpovědi napadli. Dál prý střílel proto, že se bál o život. Poškození ale tvrdili, že útočníkem byl naopak Koblížek (podrobnosti o výpovědích u vrchního soudu, který podmínku změnil na dlouhé vězení, čtěte zde).

Verdikty v celém případu postupně gradovaly. Napoprvé totiž hradecký krajský soud rozhodl, že to byla nutná obrana a Koblížka zprostil obžaloby. Vrchní soud tento verdikt zrušil a případ vrátil k novému projednání. Napodruhé Krajský soud v Hradci Králové potrestal bývalého strážníka podmínkou za usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví, vrchní soud čin překvalifikoval a trest podstatně zvýšil.