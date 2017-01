Násilník se bránil výslechu. Policistům hrozil sekerou i zlámáním nohy

Kriminalisté se o něj začali zajímat už loni, když na chrudimské pouti fyzicky napadl po slovní rozepři o deset let mladší ženu. Té způsobil otřes mozku a otřes vnitřního ucha.

Před několika dny pak podezřelého chtěli předvést k výslechu.

„Ten však místo spolupráce začal s kovovou tyčí v ruce policistům vyhrožovat a chtěl, aby odešli. Když viděl, že toto nezabírá, došel si pro sekyru a vyhrožoval dál,“ uvedl mluvčí chrudimské policie Jiří Tesař.

Sekyru nakonec násilníkovi odebral jeho bratr a předvedení se nakonec uskutečnilo bez problémů. Ale to nebylo vše.

„Při výslechu začal podezřelý jednomu z policistů vyhrožovat fyzickou újmou a to konkrétně zlámáním nohou. Tyto výhrůžky opakoval několikrát. Za toto chování si tak navíc vysloužil další trestní stíhání za přečin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu,“ řekl mluvčí.

Muž je nyní podezřelý ze spáchání dvou přečinů - výtržnictví a ublížení na zdraví.

„Aby ve svém chování nemohl pokračovat, akceptoval soud návrh na vzetí do vazby a pachatel putoval do vazební věznice. V případě, že soud uzná jeho vinu, může skončit až na pět let za mřížemi,“ dodal Jiří Tesař.