Inzeráty, fotografie i letáky. Litomyšl musí propagovat nové záchody

Litomyšl také už objednala tisk dvou tisíc letáků za 44 tisíc korun, které upozorní na záchody na Smetanově náměstí.

„Pohráváme si s myšlenkou, že součástí letáku může být karta, že každé desáté čurání bude zadarmo. Aby ministerstvo vidělo, jak je to absurdní. Ale to nám asi neprojde,“ uvedla vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Litomyšli Michaela Severová.

Litomyšl do letošního léta přesune záchody z radniční věže do dvora domu a vybuduje zázemí pro turisty, kde si budou moci odložit batohy i kola. Za to město zaplatí 2,2 milionu korun a další dva miliony získalo z dotace na podporu cestovního ruchu. Podmínkou ovšem je, že pět až deset procent z ceny projektu musí jít na jeho propagaci.

Úřad: Propagace WC. Proč ne?

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) uvedlo, že toto pravidlo platí už od roku 2010 a nikdo si na ně dosud nestěžoval. „Z praxe můžeme konstatovat, že i propagace výstupu, jako jsou veřejné toalety, může být využito k vhodné propagaci místa,“ uvedla ředitelka odboru komunikace MMR Veronika Vároši.

Město chtělo z peněz zaplatit některou z kulturních akcí na náměstí nebo třeba upozornit na úschovnu kol či závody na bicyklech pro děti. „Naše představa na ministerstvu bohužel neprošla,“ uvedl starosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Litomyšl tak už objednala inzerci v novinách za více než 150 tisíc korun. „Je to samozřejmě zbytečné. Městské i regionální noviny o novince napíšou zadarmo,“ uvedl zastupitel Litomyšle Radek Pulkrábek.

Město objednalo i 50 propagačních fotografií za 25 tisíc korun. Schválena byla objednávka grafického zpracování inzerátů, příprava a tisk 150 plakátů. Na centrum upozorní také pět velkoformátových cedulí, jejichž příprava, tisk, převoz a instalace budou stát 25 tisíc korun. „Nedá se nic dělat, takové jsou zkrátka podmínky,“ uvedl Radomil Kašpar.