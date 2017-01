Radní se bojí spuštění spalovny, znovu proto začali jednat o její ceně

Koupit spalovnu nebezpečného odpadu v Rybitví odmítli pardubičtí zastupitelé velkou většinou hlasů na konci listopadu. Transakci za 35 milionů korun neposvětili, ačkoliv tím mohli definitivně zabránit tomu, aby se na návětrné straně města pálilo 20 tisíc tun chemikálií ročně.

Přesně pro takový plán se přitom firma AVE CZ snaží už deset let získat povolení. Proti spalovně se před lety vyslovilo v petici na 50 tisíc lidí.

„Firma AVE CZ má čas i peníze. Jsou to tvrdí vyjednavači, nikdo nemůže vědět, jestli nakonec povolení pro provoz spalovny nezískají. V listopadu jsem hlasoval proti nákupu, dnes už to vidím jinak,“ uvedl nyní například zastupitel za Patrioty Jan Linhart, který patřil do delegace pardubické radnice.

Vyslanci města se snažili s manažery firmy, patřící do portfolia majitele fotbalové Sparty Praha Daniela Křetínského, vyjednat lepší podmínky odprodeje zařízení. Podle Linharta však moc úspěšní nebyli.

„Vlastně to dopadlo tak, že nyní se rozhodují, zda s námi budou vůbec dál jednat. Na nějaké velké snižování ceny to skutečně nevypadalo,“ uvedl Linhart.

Radní stále věří v úspěch

Přesto řada politiků stále věří, že se nakonec s vedením společnosti domluví.

„Požádali jsme zástupce AVE CZ, aby projednali možné snížení ceny za spalovnu a zvážili rozložení platby na delší časové období,“ uvedl primátor Martin Charvát s tím, že město nyní čeká na vyjádření společnosti.

To by například podle lídra Pardubáků Františka Brendla mohlo být nakonec pozitivní i proto, že Danielu Křetínskému patří i opatovická teplárna, která dodává teplo do Pardubic či Chrudimi.

„Jako město jsme velkým zákazníkem firmy AVE CZ. Jde o Opatovice i zpracování odpadu. Myslím si, že manažeři v rámci uchování dobrých vztahů by mohli být tolerantní,“ uvedl Brendl, který by byl také rád, kdyby Pardubicím pomohly s platbami za spalovnu i okolní obce.

„Dle mého by bylo spravedlivé, kdyby se platba za spalovnu rozpočítala přesně podle počtu obyvatel jednotlivých obcí. Jasné je, že i tak Pardubice budou platit nejvíce, ale nebudou v tom samotné,“ dodal.

Firma AVE CZ představila svůj plán na rekonstrukci a spuštění roky odstavené spalovny už v roce 2006. Od té doby však nedokázala získat potřebná povolení a podnikatelský záměr tím pádem naplnit. Přesto se ho nevzdává. Plyne to z vyjádření jednatele AVE CZ Jiřího Nováčka.

„Preferovali jsme konsenzuální řešení, pokud ale není možné, zbývá řešení sporné - tedy cesty, jak zmařenou investici vymáhat. Nic to také nemění na tom, že dále pokračujeme v krocích směřujících ke zprovoznění spalovny, a ve hře zůstává i prodej strategickému partnerovi, který o spalovnu projevil zájem,“ uvedl Nováček pro MF DNES.

Původně společnost AVE CZ chtěla 70 milionů korun, po jednání s primátorem Martinem Charvátem stáhli požadavek na půlku.

„Taková je nabídka, není o ní možné dále smlouvat. Mám za to, že pokud spalovnu koupíme, nebude už nikdy hrozit její spuštění,“ uvedl před zastupiteli Charvát, ale stejně jich většinu na svou stranu nezískal.

Nyní se zdá, že by situace příště mohla být rozdílná.