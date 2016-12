Firny z Pardubického kraje si rok 2016 pochvalují, nahoru šly i mzdy

Pryč je doba, kdy řada firem v souvislosti se mzdami používala termín „stagnace“. V době, kdy výroba stoupá a nezaměstnanost je na svém minimu, firmy plošně zvyšují odměny a také řadou benefitů se snaží zabránit odlivu kvalitních pracovníků. „Jen ve srovnání s rokem 2015 vzrostl počet zaměstnanců zhruba o 200. Potřebujeme hlavně dělnické profese,“ řekla mluvčí nyní osmého největšího českého exportéra, vysokomýtského výrobce autobusů Iveco Czech Republic Katarína Kutlíková. Podobně investovala do navýšení výrobních kapacit litomyšlská společnost Saint-Gobain Adfors CZ. Jen v posledních dvou letech přijala více než 200 nových zaměstnanců především dělnických profesí. „V příštím roce plánujeme další nábor asi 60 nových lidí, čímž překročíme hranici 1 900 pracovníků. Hledáme jak dělnické, tak technické profese. V rámci dělnických profesí u nás najde uplatnění téměř každý, kdo se nebojí pracovat, má chuť se rozvíjet a být součástí úspěšné společnosti,“ řekl generální ředitel Miloš Pavliš. Synthesia zaměstnala 25 cizinců, ale celkově zůstala na 1 620 zaměstnancích. „Potřebujeme operátory pro chemickou výrobu, pracovníky do údržby do energetiky a celou řadu různých specialistů,“ řekl generální ředitel Josef Liška. Podobně hodlá nabírat cizince i svitavský Svitap. „Bohužel, v republice dělnická povolání potřebná pro výrobu nejsou a vláda spolu s odboráři dělá vše pro to, aby nebyla ani ze zahraničí. V posledních měsících se však situace lepší a máme v současné době v řízení 21 pracovníků z Ukrajiny. Nedostatkem pracovníků jsme přišli o možnost navýšit výrobu až o 20 procent. Profese hledáme především dělnické, ale jsme připraveni přijmout i s vysokoškolským vzděláním technického směru,“ řekl generální ředitel Svitapu Jan Heřmanský. Orlickoústecký Rieter CZ stojí především o kvalifikované obráběče kovů, montážní pracovníky a elektromechaniky. „V technických profesích nás zajímají především specialisté se strojním či elektrotechnickým vzděláním,“ dodal generální ředitel Jan Lustyk.