Církev získala zpět nedoceněnou myslivnu od architekta Fanty

Pod poměrně ukrytou myslivnou je podepsán Josef Fanta, jeden z nejvýznamnějších představitelů české secesní tvorby v architektuře.

Vedle jeho nejvýznamnějšího díla - budovy Hlavního nádraží v Praze, je i myslivna u Vortové, kterou navrhl pro královéhradeckého biskupa Josefa Doubravu. Teď se méně známá realizace jinak věhlasného architekta vrátila znovu církvi.

Vila se tak zařadila po bok mnohem známějších církvi již vydaných památek, mezi které patří kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, zámek v Kroměříži nebo sázavský klášter. Už loni na jaře zástupci královéhradeckého biskupství avizovali, že jde o nejcennější položku z těch, které se katolické církvi vrací díky restitucím.

Doby Josefa Doubravy vila dnes připomíná pouze z venku. Po zestátnění po komunistickém převratu vila spadla do náruče státním lesům, které do ní moc nezainvestovaly, což se na jejím stavu neblaze projevilo. O opravě dnes staronový vlastník podle svého mluvčího Pavla Sršně uvažuje, ovšem bude to běh na dlouhou trať.

„O využíti není prozatím rozhodnuto,“ odpověděl Sršeň na otázku, zda bude vila do budoucna sloužit znovu jako odpočinkové sídlo královéhradeckým biskupům.

Starosta Vortové Ladislav Šmahel hodnotí současný stav stavby nevábně. „Z původního vybavení se zřejmě nic nedochovalo. Tam, kde kdysi bývala kaple, je dnes kancelář polesného. Rádi bychom, aby se její ráz zachoval. Z venku by vila potřebovala nový kabát,“ řekl starosta Šmahel, který věří, že se církvi podaří vile vdechnout nový život.

„Je to historická budova, která si opravu zaslouží. Mezi místními se traduje, že v lesovně měla přebývat i opěrní pěvkyně Ema Destinnová. Údajně sem měla jezdit na letní byt,“ uzavřel starosta příběh vily legendou, která se mezi místními dodnes traduje.