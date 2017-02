VéBé taxi v Pardubicích dojezdí, podle policie kopírovalo slovenskou firmu

Z pardubických ulic zmizí část aut zbarvených do podoby vozů někdejší Veřejné bezpečnosti. Budou to ta, která sloužila k podnikání firmě VéBé Pardubice taxislužba. Podle policie totiž využitím takového názvu totiž zneužila ochrannou známku, za což hrozí vězení. Podobně zbarvených aut ve službách společnosti Vi3 se to zatím netýká.