Vytížený Wonkův most v Pardubicích má trhlinu, hrozí dopravní kolaps

„O díře v mostu vím, je poměrně veliká. Uvolnil se tam jeden z betonových kvádrů. Statici musí vyhodnotit, jak se tam problém objevil. Jestli to bylo nějakým rázem nebo postupně. Přece jen se most nedávno několikrát opravoval. Jinak pokud by se musel kompletně zavřít, tak je pro dopravní podnik ohromný problém,“ řekl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Pro trolejbusy by tak vlastně zbyl jediný most kapitána Bartoše v Polabinách.

„Navíc autobusy bychom ani nemohli poslat přes větší most u rosického nádraží, protože se u Parama stále buduje a zavánělo by to slušným dopravním kolapsem. Při minulých opravách mohla MHD vždy přes most jezdit, proto jsme situaci nějak zvládli. Pokud by to teď bylo jinak, tak to řešení by se hledalo hodně těžko. Uvidíme, co nám řekne statik až most pořádně prohlédne,“ dodal Pelikán.

„Závada se objevila zřejmě až po rekonstrukci. Po prohlídkách uvidíme, jak bude závažná. Pardubický kraj je připraven pro klíčový most potřebné prostředky vyčlenit,“ reagoval hejtman Martin Netolický.

Předchozí kontroly žádné závady neodhalily

Průhyb a vnitřní napětí mostu mostaři od loňska monitorují, žádné vady nebyly zjištěny. Tu zjistil až mostař při kontrole povrchu jednoho z podpěrných lan.

„Objednali jsme dva posudky - kde je příčina a jestli se nevyskytují nějaké poruchy na zbylých osmnácti lanech,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Ten si nemyslí, že v krátké době dojde k nějakému dopravnímu opatření nebo že hrozí výrazné výdaje na rekonstrukci mostu. „Spíše se bude jednat o obtížnou vnitřní opravu,“ dodal ředitel.

Téměř šest desítek let starý most je nejstarší dochovanou železobetonovou předepínanou mostní konstrukcí v České republice a byl vzorem pro další rozvoj technologie, která se dosud používá a nemá modernější náhradu. Patří k nejfrekventovanějším místům v celém Pardubickém kraji, denně po něm projede v průměru kolem 25 tisíc aut. Nyní ho čeká oprava, a pokud by měla mít vliv na provoz, pardubičtí řidiči si určitě vzpomenou, co znamenaly jeho minulé opravy v nedávných letech.

Most Pavla Wonky o rozpětí 170 metrů a šířce 22 metrů byl postaven v letech 1956–1959, spojil město s pravým břehem, kde byla zahájena výstavba sídliště Polabiny. V tehdejší době byl unikátní a průkopnický. V důsledku nedostatečného zohlednění vlivu dotvarování a smršťování betonu vykazoval nadměrné deformace nosné konstrukce ve středním poli. Z těchto důvodů byl most v minulosti již vícekrát opravován.

V prvních desetiletích se jmenoval most Československo-sovětského přátelství. V roce 1990 byl přejmenován na most Pavla Wonky.