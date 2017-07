Stěhování nového mostu opět uzavře v Pardubicích koridor na Prahu

Výluka na trati se týká nočních spojů. Expres Jan Kašpar z Prahy do Pardubic skončí cestu v Přelouči, odkud cestující dovezou do cílového místa náhradní autobusy. Noční spoj Metropol z Budapešti do Berlína pak pojede odklonem přes Havlíčkův Brod. Provoz bude zastaven maximálně na čtyři hodiny.

Právě přesun si vyžádá i omezení na silnici spojující Chrudim a Hradec Králové. Změny v uspořádání jízdních pruhů pocítili řidiči již od čtvrtka.

„Ve směru od Chrudimi se jezdí v prostředním a pravém pruhu. Levý pruh u středního dělícího pásu bude uzavřen,“ upřesnil Stanislav Král z úseku výstavby pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic.

Auta a kamiony tak nyní využívají pruh v sousedství nové stezky, který bude po dokončení stavby sloužit výhradně vozům městské hromadné dopravy.

Nová konstrukce bude podstatně lehčí než ta původní. Starý most ze 60. let po rozřezání železobetonových nosníků dvojice obřích jeřábů vyzvedla na přelomu března a dubna (psali jsme o tom zde).

Most byl rozdělen na sedm částí, přičemž každá z nich vážila 102 tuny. Nový více než dvacetimetrový most má nosníků jen pět a za pár měsíců po něm budou mířit auta od Hradce Králové na Chrudim po rozšířené silnici I/37 vedle chemičky Paramo. Kompletně dokončený bude už zhruba za měsíc.

Silničáři ho potřebují zprovoznit, aby se snáze a bezpečněji dostali s technikou na starou polovinu. Na ní potřebují upravit podkladní vrstvy, na které následně položí nový asfaltový povrch.