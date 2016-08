Demolici bývalé moravskotřebovské nemocnice přibrzdili aktivisté

Budova byla postavena v roce 1924 pro potřeby nově vzniklého okresního úřadu. Po okupaci v roce 1938 začala sloužit Němcům. Ke znovuobnovení okresního úřadu došlo po válce. Úředníci v budově sloužili až do roku 1960, kdy byl okres Moravská Třebová zrušen. Poté zde až do 90. let sídlila dětská nemocnice.