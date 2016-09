Mladíka si odvezla policie. Na Zemana křičel „špína, hnus, fašismus“

Zprvu se zdálo, že na letohradském náměstí není nikdo, kdo by s názory prezidenta Zemana nesouhlasil. Alespoň to vyznívalo z bouřlivých potlesků, kterými lidé vyjadřovali spokojenost se Zemanovými výroky.Jen malá skupinka tiše postávajících studentů s transparentem Stydím se za svého prezidenta byla ve větším hledáčku prezidentské ochranky.

„Špína, hnus, fašismus,“ začal křičet mladík ve chvíli, když letohradský starosta Petr Fiala předával Miloši Zemanovi dar v podobě skleniček na víno.

„Nevím, kdo tam řve, ale neandrtálci také řvali,“ reagoval hned prezident.

Umlčet se mladík nenechal ani poté, co ho obstoupila prezidentská ochranka a začala ho upozorňovat, že narušuje veřejný pořádek. Po chvilce už na místě byli i uniformovaní policisté, kteří chtěli mladíka legitimovat. Ten však doklady neměl.

„Odmítám se s vámi bavit. Ukažte mi průkaz,“ řekl muž ve chvíli, kdy se ho vedle uniformovaného policisty začal ptát muž z prezidentské ochranky.

„Nezažili válku, neví o tom nic. To nemají ze své hlavy. To jim určitě zas někdo řekl v gymnáziu,“ okřikla ho z hloučku jedna z žen.

Policie si po konzultacích s bodyguardy tzv. na ucho po deseti minutách mladíka odvezla k výslechu na služebnu.

„Je podezřelý z přestupku proti právu shromažďovacímu,“ sdělil policejní mluvčí Jiří Tesař.

Zeman není gentleman, hlásal transparent

Větší soustředěnost „tajných“ agentů s barevnými cvočky na klopě saka se pak soustředila i kolem skupinky lidí, která ve čtvrtek na setkání v Poličce u morového sloupu projevovala nesouhlas s červenými kartami a transparentem Zeman není gentleman.

„Nějakej pán mi začal mlátit pěstí do transparentu,“ řekl jeden z přítomných, přičemž se v tu chvíli jeden z příznivců prezidenta obrátil na protestující a začal se slovy: „Nevíte, co to je práce. Měli byste si do ruky vzít raději sbíječky a něco dělat,“ křičet na tiše protestující hlouček, který v polovině debaty z náměstí odešel.

Ochranná služba prezidenta nenechala v Poličce nic náhodě. Na místě byli vidět ostřelovači v oknech radnice či policejní vůz s nespočtem kamer monitorující celé náměstí. Bezprostředně u pódia stáli poté i muži v civilu, kteří prezidentovo okolí pro jistotu natáčeli.