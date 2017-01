Bývalý ústav v Králíkách může být věznicí, budova se ale hodí i skiresortu

Úterní přivítání obou politiků před bývalou polepšovnou pro mladistvé nebylo zrovna vstřícné.

„Jsem zvyklý, že na mně lidé křičí kvůli EET, ale kvůli věznici na mě ještě nikdo nekřičel,“ reagoval ministr financí. Za vše mluví i některé nápisy demonstrantů.

Referendum v Králíkách Králíky zorganizovaly loni v listopadu kvůli záměru ministerstva spravedlnosti zřídit ve městě ženskou věznici místní referendum. Zúčastnilo se jej 1571 lidí z 3513 oprávněných voličů, účast dosáhla téměř 45 procent. K platnosti plebiscitu je podle zákona nutná účast alespoň 35 procent. Ze zúčastněných hlasovalo platným způsobem proti vzniku ženské věznice 1348 lidí, což představuje skoro 86 procent. Hlasování však nemůže zabránit ministerstvu v jeho plánech. Ministr spravedlnosti před časem uvedl, že nepovažuje výsledek hlasování za většinový nesouhlas, neboť v přepočtu s věznicí nesouhlasilo 38 procent oprávněných voličů.

„Chtěli jste názor? Tady ho máte! NE“ „Stop věznici.“ „Tady není Pelikánovo.“ Tyto a další potvrdili, že plán ministerstva spravedlnosti zřídit v areálu ústavu ženskou věznici ostře narazil, což potvrdilo i loňské referendum. Podle představ ministerstva v ní mělo být časem umístěno až 200 vězeňkyň s nejmírnějším stupněm ostrahy.

„Ať si Babiš postaví věznici u Čapího sídla,“ řekl například Milan Maurer z Králík.

Jeden z nápisů nesl heslo „Pelikán = podraz. Babiš = naděje.“ A šéf státní pokladny i místopředseda české vlády naději u odpůrců věznice do Králík skutečně přinesl, když na jejím vzniku vysloveně netrval a přiznal, že v úvahu přicházejí případně i jiné alternativy.

„Výsledky nedávného referenda mají váhu, chce to situaci zklidnit a určitě najdeme takové řešení, aby byli všichni spokojeni,“ řekl Andrej Babiš.

To už měl za sebou se svým ministerským kolegou prohlídku budovy potenciální věznice i rozhovory se šéfem Vězeňské služby ČR, starostkou města i vedením firmy OMB Composites EU, která má zájem vězeňkyně zaměstnávat. Pohovořil si také jak s demonstrujícími, tak s jednatelem Skiresortu Sněžník v Dolní Moravě. Ten má vážný zájem objekt bývalého ústavu koupit a využít na byty pro své zaměstnance i další nájemníky.

„My si myslíme, že do tohoto regionu věznice nepatří, protože naše společnost tady investovala přes jednu miliardu 400 milionů korun a jedinou šancí pohraničí v tomto místě je udržitelný rozvoj cestovního ruchu. A my pro ně potřebujeme zaměstnance. My bychom je i měli, ale bohužel nemají kde bydlet. Pokud se najde jiné smysluplné využití tohoto objektu, jsme připraveni se podílet na využití formou výstavby nájemních bytů, které nebudou sloužit jen našim zaměstnancům, ale i dalším zaměstnavatelům v okolí,“ řekl jednatel majitele střediska v Dolní Moravě Martin Palán.

Tato firma zaměstnává 400 lidí a stále expanduje, k čemuž přispívá i Stezka v oblacích, loni jedna z nejvyhledávanějších atrakcí v České republice.

Když se najde investor, věznice by vzniknout nemusela

„Máme jen jednu ženskou věznici a tam je přeplněnost 20 procent. Ale vnímám vaše názory, jsou důležité. Pokud přijde investor a ještě nám za to dobře zaplatí, budeme hledat nějakou alternativu. Musíme udělat analýzu a zamyslet se i nad možností postavit objekt na zelené louce, než rekonstruovat nějaký další,“ řekl Babiš skupině lidí, kteří dorazili před ústav.

Podle ministra Roberta Pelikána by rekonstrukce králické budovy pro vězeňkyně přišla na 40 až 80 milionů korun podle toho, co vše by se v ní dělalo.

„Věznici bychom byli schopni zprovoznit za několik měsíců,“ dodal ministr spravedlnosti. V každém případě je podle něj nutné situaci vyřešit co nejdříve, ať takovým či jiným způsobem.

Podle vězeňské služby by ve věznici mohlo najít práci 120 lidí, mělo by v ní vzniknout učiliště pro odsouzené s obory kuchař, číšník a švadlena. Někteří zaměstnavatelé v okolí, jako například forma OBM Composites EU by práci arestovaných uvítali, odliv pracovníků z Králík jim způsobuje nedaleká Škodovka v Kvasinách.

„Výsledek je takový, že buď se ministr zákonným způsobem domluví s podnikatelem na odkoupení domu, anebo tady ministerstvo věznici zřídí,“ shrnula jednání starostka Králík Jana Ponocná.

Odpůrci návrhu převažovali

Mezi demonstranty byli hlavně členové a sympatizanti králické iniciativy Ne azylovému domu, která vytváří dojem, že se celé Králíky postavily proti věznici. Někteří lidé však připomínají, že když se „polepšovna“ rušila, tak se psaly petice pro její zachování. A teď, když se má v objektu být hodně podobná instituce, tak s tím mají někteří Králičtí problém.

„Za sebe také říkám jednoznačné ano projektu věznice pro ženy v mírném režimu, protože je to projekt jasný a výhodný pro obě strany. Dále proto, že si nemyslím, že by si Králíky mohly jen tak lehkovážně dovolit odmítnout podnik, který vytvoří 120 stálých pracovních míst s platy, které atakují průměrnou mzdu v České republice,“ uvedl například v tamním měsíčníku radnice Jan Michalička.

Zastupitel Jiří Švanda považuje za výhodu pro město, že náklady na využití budovy bývalého výchovného ústavu ponese v tomto případě stát a navíc provoz věznice není tak citlivý z hlediska střídání období prosperity a krizí.

Zároveň konstatuje, že si není jistý, zda je referendum přiměřený nástroj v případě budování objektů bezpečnostních složek, mezi které vedle policie či hasičů patří i vězeňská služba.

Podle zastupitele stála kampaň na nepodložených údajích

„I přes kampaň proti tomuto projektu, při které byly rozšiřovány nepodložené údaje o zvýšení nezaměstnanosti, kriminality, snížení platů, a tak dále, zůstala většina voličů doma, což vypovídá pravděpodobně o tom, že by jim zřízení věznice bylo lhostejné,“ uvedl zastupitel Švanda, podle něhož město nemá stovky milionů korun na případný nákup a rekonstrukci budovy pro dům pro seniory, ani desítky milionů na roční provoz.

Veřejně se proti strachu ze zřízení ženské věznice s mírným trestem vyslovila králická rodačka Jana Divíšková. „Žen odsouzených za autonehodu nebo zpronevěru peněz se odmítám bát,“ uvedla obyvatelka Králík.