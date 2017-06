Majitel načerno budované vily kupí stížnosti, sportovcům pustil míchačku

Holečka obtěžují basketbalisté, skateboardisté, fotbalisté, hokejbalisté i uživatelé griloviště.

„Vždyť to má být park, kam si maminky s dětmi mají přijít odpočinout a užít si klidu,“ říká Holeček, který vyrukoval proti mladým s novou taktikou - užívání hřiště jim znepříjemnil zapnutím míchačky. Podle svědků v ní točil jen cihly a kameny.

Kontroverzní vila podnikatele Miloše Holečka (na archviním snímku).

Při posledním incidentu ještě před zapnutím míchačky zkusil Holeček oslovit hokejbalisty osobně. „Problém byl v tom, že nám pan Holeček začal vytýkat, že ten hokejbal hrajeme příliš nahlas, a že si kvůli tomu nemůže v poklidu odpočívat ve svém, teď už legálně postaveném domě. Vysvětlili jsme mu, a musím říci, že ve vší slušnosti, že na hřišti při hokejbalu nebo jiných aktivitách se holt trocha rámusu udělá, že to k těmto sportům prostě patří a že do 22:00 můžeme hrát naprosto legálně,“ uvedl hokejbalista Josef Luňák.

Sportovci si strážníkům na rušení jejich hry ani tentokrát nepostěžovali, zato s opačnými stížnostmi má městská policie zkušeností dost.

Holeček si stěžuje na vulgaritu sportovců

„Od července 2015 jsme přijali 18 oznámení od jednoho oznamovatele týkající se hluku vycházejícího z parku Na Špici. Z toho pouze jednou bylo zjištěno, že se týkalo užívání hřiště po ukončení provozní doby a jen jednou došlo k fyzickému napadení. V ostatních případech bylo hřiště používané v souladu s provozním řádem, většinou vadily vulgární výrazy, které sportovci používali,“ řekla mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová.

Zmíněné fyzické napadení se stalo loni k květnu, kdy zřejmě podnapilí mladíci praštili majitele vily skateboardem do hlavy a utekli (o incidentu jsme psali zde).

Vedení Pardubic říká, že případné znepříjemňování pobytu návštěvníků parku není na místě a schválnosti vůči nim mají sportovci hlásit městské policii.

Přitom Miloši Holečkovi před několika týdny ustoupilo vedení prvního obvodu kvůli trampolíně, která měla stát v této části parku asi 80 metrů od vily. Jáma o velikosti dva krát tři metry byla už připravena.

„Doslova mě rozzuřilo, když jsem zjistil, že trampolína nebude. Důvodem prý je, že se to nelíbí panu Miloši Holečkovi, který bydlí kousek dál. Ze strachu, že by se to propíralo v médiích, proto odpovědní politici couvli. Pana Holečka vnímám jako oběť lží a slibů politiků, který však porušil zákon a v rozporu s ním stavěl svou vilu. A teď mu vadí dětský smích a povyk. A já zase jako pedagog chci, aby děti a mládež pohybové aktivity provozovaly,“ reagoval zastupitel Filip Sedlák.