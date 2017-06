Kapely Jelen, Slza, Melody Makers a další. Ústí se dává do pohybu

Streetbal, fit rodina, nohejbal, orientační běh, tenis, volejbal i beach volejbal atd. Lákadel k pohybu pro dospělé i děti nebude příští týden na ústeckých sportovištích málo, ale tím hlavním zřejmě zůstane podobně jako při předchozích 17 ročnících Města v pohybu muzika.

Pořadatelé akce s podtitulem Týden dobré pohody nadále počítají s každodenními bloky vystoupení žáků ústeckých škol, ZUŠ, sborů a kapel, bonbonkem však budou od pondělí do soboty vystoupení profesionálů.

„Oproti minulým rokům jsme vsadili na to, že většina interpretů bude v Ústí poprvé,“ řekl ředitel ústeckého Klubcentra Karel Pokorný. Výjimky z pravidla se ovšem také najdou.

Hvězdou pondělního programu bude po vystoupení městské dechovky a swingového orchestru Black Band ZUŠ kapela Jelen. „Ta je nyní v obrovském laufu, sbírá ceny, má obrovský okruh fandů,“ říká Karel Pokorný na adresu skupiny mixující pop s country, folkem, bluegrass i blues.

Od jazzu až po folk a folklor

Po domácím pěveckém sboru Alou vivat vystoupí v úterý populární zpěvák, klávesista, textař a skladatel Marek Ztracený, po něm pak slovenská folková skupina Hrdza, jejíž tvorba je ovlivněna slovenskou lidovou hudbou, rockovou dravostí, keltskou melodikou, jazzovou rytmikou, ale i exotičtějšími motivy. „Zazářila loni při finále Česko-Slovensko má talent, trošku mi připomíná Čechomor v začátcích,“ glosoval její muziku šéf Klubcentra.

Opakovaným bodem programu bude ve středu „jazzování“ ústeckého rodáka a proslulého jazzového kontrabasisty Františka Uhlíře s jeho hudebními přáteli. Po ní se představí českotřebovská kapela Madam, která dokázala se svým neprofesionálním folkem před časem vyhrát i Portu. Večer zakončí parta muzikantů kolem britského kytaristy a bluesového zpěváka Jamie Marshalla, kterého znají posluchači folku a country i díky spolupráci s Věrou Martinovou.

O to, že bude náměstí plné lidí i ve čtvrtek večer, se postará také kapela Slza, která se líbí mnoha fanouškům, ale poměrně pozitivně ji přijímá i kritika.

V pátek rozpumpují náměstí nejprve místní kapely v čele s Těžkou dobou, kterou poté na scéně vystřídá Hudba Praha Band. Bývalí členové Hudby Praha, ovšem už bez zakladatele Michala Ambrože, drží stále starý dobrý repertoár, při němž by si měli užít pamětníci i jejich děti. Po nich nastoupí ambiciózní a progresivní rock v podání Doktor Victor, podle soutěže Global Battle of the Bands v roce 2014 druhá nejlepší hudební skupina na světě.

„Za všechno mluví to, že si je při loňském pražském koncertu vybrala kapela AD/DC jako své předskokany. Které české kapele se to podaří!“ podotkl Karel Pokorný. Nádhernou muziku podle něj hraje další páteční účinkující mladá formace řízného alternativního rocku s názvem The Complication z Jablonného nad Orlicí.

Zazní i Hello, Skyfall a další hity Adele

Ještě před sobotním ohňostrojem ve 23 hodin zazní největší hity světově proslulé anglické zpěvačky a skladatelky Adele jako Hello, Skyfall a další, ale od Marcely Adele Bártové. Hudebním vrcholem dne by měl být další revival, a to populární hudby období raného a vrcholného swingu v podání orchestru Ondřej Havelka And His Melody Makers. S jejich víceméně taneční hudbou se však návštěvníci Města v pohybu nesetkávají v Ústí nad Orlicí poprvé.

Podle pořadatelů se nikdy v minulých letech nestalo, že by byl nějaký koncert během tohoto festivalu propadákem a náměstí bylo uprostřed večera poloprázdné. „Lidé nepřicházejí jen kvůli hudbě, ale také kvůli chuti se potkávat, pobavit se, přitom si dát pivo a něco dobrého k jídlu,“ dodal Karel Pokorný.