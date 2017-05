Pardubice kopírují Hradec, chtějí zakázat krmení zvířat v ulicích

Žena ve středních letech na pardubické Karlovině pečuje o několik koček. U jednoho z paneláků jim staví z krabic či z vyřazeného nábytku obydlí a nosí jim stravu.

Její počínání však bude nejspíše už za několik málo týdnů v rozporu s vyhláškou města. Pokud ji tedy uvidí strážník, jak nese granule kočkám, bude ji moci udělit pokutu. Zastupitelé totiž chtějí schválit vyhlášku, která to umožní. Pardubice tak napodobí Hradec Králové, kde stejné nařízení platí už tři roky.

„Stěžují si nám lidé z Karloviny nebo Štrossovy ulice, že tam jejich sousedé dělají nepořádek. Pohazují tam jídlo pro kočky, což je zdrojem nečistoty i zápachu. Chceme jim tak vyhovět a krmení zakázat,“ uvedl starosta prvního městského obvodu Jaroslav Menšík.

Právě jeho úřad donesl na velkou radnici návrh na zákaz krmení koček. Jenže zastupitel za ODS Karel Haas upozornil politiky na to, že vyhlášku by bylo velmi snadné obcházet.

„Stačí, aby vám člověk krmicí kočky, řekl, že to nemá pro kočky, ale pro potkany, a je z toho z právního hlediska venku. Nevím, kdo by mu mohl dokázat, že nemluví pravdu,“ uvedl Haas, který se živí jako právník. Stejně podle něj by šlo obcházet i zákaz stavění obydlí.

„To by vám ten dotyčný řekl, že to je čekárna, nebo že to je pro jiné zvíře. Ta vyhláška je nesmyslně napsaná,“ řekl Haas zastupitelům, kteří jeho námitky uznali.

„Nejsme na obvodu žádní právníci, tak jsme to sepsali jen podle selského rozumu, rádi si necháme poradit,“ uvedl starosta Menšík.

Výsledkem však bude mnohem tvrdší opatření. Na dalším zasedání městského parlamentu se bude nejspíše schvalovat vyhláška, která zakáže krmení všech zvířat a to včetně ptáků.

„Tak už to platí v Hradci Králové. Mají to sepsané tak, že proti tomu nelze z právního hlediska mít žádnou námitku. Přesto si myslím, že celé to je zbytečné. Náš právní systém je už takhle velmi složitý a my si ho zaplevelujeme dalšími podobnými vyhláškami,“ uvedl Haas.

Vyhláška platí v Hradci Králové tři roky. Labutí se nedotkla

V Hradci Králové je nařízení o krmení zvířat součástí vyhlášky o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. „Město se rozhodlo v roce 2014 doplnit tuto vyhlášku o zákaz umisťování krmiva a potravin na veřejném prostranství, neboť i tím dochází k jeho znečišťování. Výjimkou zůstává možnost umístit krmení do krmítek pro ptáky nebo pro vodní ptactvo,“ uvedla tisková mluvčí města Hradec Králové Magdaléna Vlčková.

Na vyhlášku ve městě dohlížejí městští policisté. V Pardubicích to bude stejné.

„Události však řeší zejména na oznámení občanů. Oznámení se po dobu existence vyhlášky týkala pouze toulavých koček, nikoli nutrií nebo ptactva. Krmení ptactva u vodních ploch malými dětmi a rodinami vnímáme jako upevňování vztahu dětí a přírody, městská policie vedle toho nehlásí komplikace a větší frekvenci případů, kdy je vyhláška porušována,“ sdělila Vlčková.

Po zavedení vyhlášky podle dostupných informací počet nutrií na území Hradce Králové spíše klesá. Město má i systém, kterým řeší problém toulavých koček. V krajském městě funguje depozit, který je na letišti.

V praxi to vypadá tak, že městští strážníci toulavou kočku odchytnou a pokud je v dobré fyzické kondici, odváží ji do zmíněného depozitu, který je ve správě technických služeb. Pokud ne, kočka zamíří na kontrolu u smluvního veterinárního lékaře.

„Tato smlouva je uzavírána mezi veterinářem a městem. U odchycené kočky je provedena kastrace, přeléčení, označení a poté při plné síle je vypouštěna do lokality, kde byla odchycena. Tím je zajištěn systém snížené reprodukce koček. Vzhledem k tomu, že město ve svém týdeníku pravidelně nabídku koček depozita aktualizuje a kočky nabízí, daří se i takováto forma ‚osvojování‘ – podobně jako u psů,“ dodala Vlčková