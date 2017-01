„Zima je jako vymalovaná, jsme úplně nadšeni,“ tvrdí vlekaři

Lyžaři se mohou těšit na skvělý sníh a tratě Ačkoli celou republiku svírají velké mrazy, podmínky na sjezdovkách ve východočeských areálech jsou ideální. Na řadě míst se lyžuje i večer, tratě pro běžkaře jsou většinou upravené. PARDUBICKÝ KRAJ Českomoravská vrchovina Hlinsko Na sjezdovky, kde leží více než 80 cm sněhu, lákají provozovatelé areálu, ve kterém se lyžaři projíždějí i po mostě. Nechybí ani cvičný svah s vlekem zdarma, otevřeno je od od 8.30 do 20 hod. V neděli bude kvůli závodům částečně omezena červená sjezdovka, areál se zavře v 18 hod. www.hlinecko.cz/ski Kudy do areálu: po silnici na Havlíčkův Brod, asi 50 m za cedulí označující konec Hlinska odbočka vpravo, dále vede cesta asi 300 m okolo chat na parkoviště. Ceny za den: 330 Kč (za 6 hodin) Králický Sněžník Dolní Morava V provozu jsou všechny vleky a sjezdovky s 50-90 cm sněhu, včetně dětské lyžařské školky a skiparku Amálka. Lanovky a vleky jezdí každý den od 8.30 do 16.00. Denně je otevřena Stezka v oblacích i bobová dráha. Každý den jezdí i skibus, a to od 8.15 do 16.30 v intervalu cca 15 min. V pátek se koná večerní výšlap na sněžnicích do oblak, zítra Otevřený skialpinistický závod pro širokou veřejnost, start v 11 hod. U Slona. Běžecké tratě jsou upravené. www.dolnimorava.cz Kudy do areálů: do Králík, pak směrem na Hanušovice a v Červeném Potoku uhnout na Dolní Moravu. (GPS: 50.143246,16.807623) Cena za den: Dospělí: 670 Kč Děti do 12 let: 460 Kč Orlické hory Buková hora Skvělé podmínky (60 cm sněhu) hlásí skiareál spojující Červenou Vodu a Čenkovice. Lyžaře zde čeká 7 kilometrů sjezdovek, mezi nimi oblíbené Svitavská a Heroltická, KID parky. Zítra se uskuteční slavnostní zahájení provozu snowparku. V areálu lze jezdit denně od 8 do 16 hod. www.skibukovka.cz Kudy do areálu: po silnici I/11 a za Jablonným nad Orlicí uhnout podle značení doprava. Cena za den: Dospělí: 600 Kč Děti: 420 Kč KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krkonoše Benecko Ve skiareálu s více než jedním metrem sněhu jezdí všechny vleky, téměř 25 centimetry zmrzlého sněhu jezdí většina vleků, upraveno je 45 km běžeckých tratí. Každou sobotu lze lyžovat za cenu půldenního skipasu. Areál otevírá denně v 9, zavírá v 17 hodin. Večer se lyžuje od 19 do 21 hodin. www.benecko.info Kudy do areálu: přes Hořice, Lázně Bělohrad, Novou Paku, Jilemnici. Cena za den: Dospělí: 470 Kč Děti: 360 Kč Janské Lázně Na sjezdovkách na Černé hoře leží místy až 170 cm sněhu. Jezdí kabinová lanovka Černohorský express, dále sedačkové lanovky a vleky Hofmanky Express, Protěž, Anděl, Idyla, Sport, Formánek i Košťálka. Sjezdovky je možné využívat denně od 8.30 do 16 hodin. Večer se lyžuje na Protěži od 18 do 21 hodin. Běžecké tratě jsou upraveny v délce pětapadesát kilometrů, otevřená je také sáňkařská dráha. www.skiresort.cz Kudy do areálu: po trase Hradec Králové, Jaroměř, Trutnov, Janské Lázně. Cena za den: Dospělí: 690 Kč Děti: 480 Kč Pec pod Sněžkou Lyžovat lze na všech sjezdovkách a vybrat si k tomu jakýkoli vlek či lanovou dráhu, a to mezi 9. až 16. hod. Sjezdovky pokrývá až 170 cm sněhu, běžecké trasy na rozcestí nad Lahrovými boudami v délce 10 km a cesta od rozhledy Hnědý vrch po Lesní boudu v délce 2 km jsou upravené. Večer mezi 18. a 21. hod. je možné vyrazit na Javor. www.skiresort.cz Kudy do areálu: přes Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem a Trutnov do centra Krkonoš. Cena za den: Dospělí: 690 Kč Děti: 480 Kč Špindlerův Mlýn Na sjezdovkách je mezi 110-150 cm prachového sněhu. Večerní lyžování je od 18 do 21 hod. na Hromovce. Jezdí Svatý Petr, Hromovka, Medvědín a Horní Mísečky, od 8.30 do 16 hod. www.skiareal.cz Kudy do areálu: cesta přes Jičín a Vrchlabí do Špindlerova Mlýna. Cena za den: Dospělí: 890 Kč (na pokladně) Děti: 620 Kč (na pokladně) Velká Úpa Sníh na sjezdovkách dosahuje výšky až 120 cm, jezdí Portášky, Hofer, Modřín i Sagasserovy boudy, denně od 9 do 16 hodin, večer na Modřínu od 17 do 21 hodin. Upravený je i běžecký okruh Pěnkavčí vrch v délce 5 km. www.skiresort.cz Kudy do areálu: směrem na Trutnov a Svobodu nad Úpou, dále pak po silnici 296a směrem na Pec pod Sněžkou. Cena za den: Dospělí: 570 Kč Děti: 400 Kč Vítkovice Na Aldrově s Prezidentským expresem leží téměř 120 cm prachového sněhu, areál je v provozu denně od 8 do 16 hodin, večer v pátek a sobotu mezi 18. a 21. hod. www.skialdrov.cz Kudy do areálu: po trase Pardubice, Hradec Králové, Hořice, Lázně Bělohrad, Jilemnice, Vítkovice. Cena za den: Dospělí: 450 Kč Děti: 370 Kč Vrchlabí-Herlíkovice Asi 110 cm sněhu nabízí zdejších 10,5 km upravených sjezdovek, denní provoz je mezi 8.30 a 16 hod., zájemci o večerní lyžování mohou využít LV Herlíkovice a LD Bubákov od 18 do 21 hod. www.snowhill.cz/herlikovice Cena za den: Dospělí: 590 Kč Děti: 390 Kč Mladé Buky Více než metr sněhu umožňuje zájemcům sjíždět sjezdovky Buky, Rozárku, Pekelský vrch a další včetně Kid parků a Snowparku, denně od 9 do 16 hodin, večer od 18 do 21 hod. www.areal-mladebuky.cz Kudy do areálu: tresa přes Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem a Trutnov. Cena za den: Dospělí: 450 Kč Děti: 340 Kč Orlické hory Deštné Celý areál je v provozu denně od 9 do 16 hodin, večer mezi 18. a 21. hod. Výška sněhu je 95 cm. V provozu dětská dráha, snowpark i Yettiho dětské hřiště lyžařské školy. www.skicentrumdestne.cz Kudy do areálu: přes Kostelec nad Orlicí a Kvasiny. Cena za den: Dospělí: 470 Kč Děti: 360 Kč Říčky Kompletně otevřené středisko včetně všech sjezdových tratí, kde leží až 170 cm prachového sněhu, nabízejí tamější provozovatelé. Běžecké tratě jsou otevřené a z větší části upravené. Lyžuje se od 8 do 16, večer od 17 do 20 hodin. www.skiricky.cz Kudy do areálu: po silnici I/11 do Žamberka, na jeho začátku doleva směrem na Rokytnici v Orlických horách. Cena za den: Dospělí: 490 Kč Děti: 340 Kč. (gg)