Došli lékaři. Nemocnici v Litomyšli hrozí ztráta iktového centra

Nemocnice v Litomyšli musela v roce 2013 kvůli chybějícím lékařům zavřít pediatrii a poté i porodnici. Teď je možné, že se scénář bude opakovat na oddělení, které mělo být pro malou nemocnici zárukou, že to s ní Pardubický kraj myslí vážně. Iktové centrum, vybudované z peněz Unie, nemá neurology.



„Potřebujeme sehnat dva atestované neurology, což je v dnešní době opravdu velký problém,“ uvedla ředitelka litomyšlské nemocnice Zdenka Fenclová.

Ve specializovaném pracovišti v Litomyšli lékaři zachraňují život nemocným po cévních mozkových příhodách z východní části kraje. Při zákroku se hraje o čas a lékaři musí například zajistit do hodiny od přijetí pacienta takzvané ředění krve.

„To je záležitost, kterou je nutné přednostně zajistit. Nyní reálně hrozí, že toho v iktovém centru litomyšlské nemocnice nebudou dále schopni,“ uvedl Ladislav Valtr, krajský radní, zodpovědný za zdravotnictví (ODS). Dodal, že vedení pěti krajských nemocnic se nedostatek lékařů pokoušelo opakovaně řešit, ale neúspěšně.

„Otevřeně říkám, že probíhají i jednání s ministerstvem zdravotnictví o možném přesunu iktového centra z litomyšlské nemocnice do orlickoústecké nemocnice. To by ale vůbec neznamenalo uzavření neurologického oddělení v Litomyšli, pouze přesun centra vysoce specializované péče,“ uvedl Valtr s tím, že do poloviny roku bude iktové centrum fungovat bez jakéhokoliv omezení. O stěhování podle něj nebylo dosud rozhodnuto.

„Konečné slovo má ministerstvo zdravotnictví, které uděluje statut centra vysoce specializované péče,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Přesun by oslabil Litomyšl a posílil nemocnicí v Ústí

Připravovaný přesun provázejí velké emoce. Je veřejným tajemstvím, že pilířem akutní péče v kraji se má stát vedle pardubické i orlickoústecká nemocnice. A iktové centrum by ji posílilo. I proto se v Litomyšli objevují hlasy, že kraj jen využívá příležitosti, aby oslabil tamní nemocnici.

„Nemohou se schovávat za to, že nejsou lékaři. Měli je zajistit, to je jejich odpovědnost. Máme dva měsíce po volbách, proč o rušení iktového centra nemluvili před volbami? Vidím v tom záměr, bylo to nalajnované dopředu,“ uvedl litomyšlský zastupitel Radek Pulkrábek.

Žádný plán, jak má v budoucnu pět krajských nemocnic s akutní péčí fungovat, která oddělení jsou perspektivní, a která nikoliv, ani po mnoha letech slibů neexistuje.

„Nebyla dosud představena koncepce zdravotnictví, na což čekáme už dlouho,“ uvedla Zdenka Fenclová. Valtr, který v minulých letech seděl v opozici, slibuje, že koncepci zveřejní na jaře.

Stěhování centra se nelíbí zástupcům Litomyšle. „Samozřejmě za tu nemocnici budeme bojovat, ale je fakt, že naše možnosti jsou omezené. Přesun centra do Ústí nám prezentovali jako nejzazší krizovou variantu,“ uvedl starosta Litomyšle Radomil Kašpar (KDU-ČSL).

Valtr tvrdí, že litomyšlská nemocnice perspektivu má. „To potvrzují i připravené letošní investice z krajského rozpočtu, kromě nové střešní krytiny monobloku urychlíme rekonstrukci interny s vazbou na přesun LDN,“ uvedl.

Iktové centrum jako důkaz

Věc je citlivá i politicky. Hejtman Martin Netolický z ČSSD i jeho náměstek Roman Línek z KDU-ČSL vydávali právě iktové centrum za příklad toho, jak se kraj stará o nemocnici.

„Nové iktové centrum je také důkazem, že litomyšlská nemocnice je pevnou součástí krajského zdravotnictví,“ uvedl v červenci roku 2014 Netolický. Do iktového centra navíc směřovaly evropské peníze a není jasné, zda by se po stěhování nemusely vracet.

„Osobně jsem přesvědčen, že vracení 20 milionů dotace nehrozí, a i kdyby ano, nešlo by o celou částku, ale jen o poměrnou část v řádu jednotek milionů korun. Právě tomu se ale snažíme předejít jednáním s ministerstvem zdravotnictví,“ uvedl Valtr.