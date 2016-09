Lidé v Chocni si přejí, aby byly zase vidět dnes zarostlé skalní útvary

Patří mezi ně i choceňský badatel a písmák Jiří Havlíček. Ten usiluje o to, aby odborníci vybrali některé dřeviny a nechali chráněné území ve vybraných místech „odzelenit“, aby krása Pelin více vynikla.

„Je třeba oslovit ochranáře a dendrology, aby Peliny prozkoumali, ohodnotili a vybrali stromy, které by bylo možné skácet. To by mohlo zaštítit město,“ řekl Jiří Havlíček. Ten upozorňuje, že ve chráněné oblasti roste spousta teplomilných rostlin. „Stromy zastínily skály tak, že hrozí, že některé vyhynou. Třeba žlutá tařice skalní,“ varuje. ̈

Starosta Chocně Ladislav Valtr záměr podporuje. „Určitě jsem na straně lidí, kteří chtějí, aby byly skály více udržované a více prokoukly. Peliny jsou jednoznačně jednou z největších dominant Chocně a je jasné, že se v čase změnily a dlouho zarůstají. Vyzvu proto pracovníky životního prostředí Pardubického kraje, aby vyslali své odborníky co nejdříve prověřit, nakolik se dají provést ve skalách čas od času zásahy, které je zbaví novodobých náletů,“ dodává starosta.

Podporuje to i ředitel Orlického muzea v Chocni Michal Hofman. „Náletovou složku Pelin je třeba odstranit, utlačuje původní suchomilné rostliny. Tím by se prosvětlil prostor, opukové skály by vynikly. Tak jako na dobových pohlednicích Pelin z období Rakouska-Uherska či první republiky,“ míní a dodává, že největší slávu zažil někdejší knížecí park Peliny při velké živnostensko hospodářské a průmyslové výstavě v létě roku 1914.

„Výstaviště bylo krásně vyzdobené květinovými záhony, byly zde cestičky, palmy, osvětlení,“ poznamenává Michal Hofman. Mluvčí krajského úřadu Dominik Barták sdělil, že v přírodních rezervacích, jako jsou Peliny, stát chrání ucelené ekosystémy, tedy skalní útvary, les, rostliny a další složky ekosystému jako celek.

„V rámci péče o takovou rezervaci nelze jednostranně upřednostnit výhled na skalní útvar. Na základě konkrétního návrhu je však možno posoudit, zda a za jakých podmínek lze provést těžbu části porostů tak, aby mimo jiné došlo i k odclonění skalního útvaru,“ sdělil mluvčí.