Investor za pochodu mění plán sídliště, lidé z obydlených domů se bouří

Příprava stavby sídliště započala již před jedenácti lety. Budování bylo rozděleno na tři části a zatím se vše dařilo. Po bytech z prvních dvou etap se jen zaprášilo a firma dokonce dostala ocenění Realitní projekt roku 2015 v Pardubickém kraji.

„Bytové domy v lokalitě Na Hodinářce v Přelouči jsou koncipovány jako moderní bytové objekty zaměřené především na velmi kvalitní bydlení v klidné části obce,“ stojí na webu firmy K2, která patří chrudimskému podnikateli Milanu Kuštovi.

Jenže Na Hodinářce nyní žádný velký klid nepanuje. Společnost chystá výstavbu třetí etapy, ale s plány narazila u části lidí, kteří v lokalitě už bydlí. Nelíbí se jim, že investor mění původní plány. Místo původních osmi menších domů chce firma postavit čtyři větší.

„Bude zde hodně malometrážních bytů, protože se nejlépe prodají. To znamená, že lidé budou kupovat hlavně na investici k pronájmu nebo mladí lidé jako provizorní dočasné řešení. O klidném rodinném bydlení to pak jistě nebude. Vzhledově se to přiblíží sídlišti ve velkých městech,“ řekla obyvatelka sídliště, která nechce být jmenována, ale redakce její totožnost zná.

Není sama, která si stěžuje. Lidem vadí vzdálenost mezi domy nebo jejich výška, která bude lidem ze sousedství překážet ve výhledu do okolí. „Mám zprávy, že kvůli tomu byly některé byty ve vrchních patrech dražší. Nyní lidé o výhled stejně asi přijdou,“ dodala.

Změnami se začalo zabývat zastupitelstvo

Problém s výstavbou se dostal i na zasedání městského zastupitelstva. Proti plánům investora se aktivně vymezili politici z KDU-ČSL a hnutí ANO, které sice poslední volby v Přelouči vyhrálo, ale lídr Radim Jelínek i s kolegy skončil v opozici.

„Dá se říct, že firma pana Kušty změnila v projektu jen několik málo detailů. Ovšem ty detaily se lidem z okolí zdají velmi podstatné a chápu, že proti tomu bojují. Bohužel zatím se zdá, že radní mu vyjdou vstříc,“ uvedl Jelínek, který pracuje na pardubickém magistrátu jako šéf primátorovy kanceláře.

Změnu projektu přiznává i sám podnikatel Milan Kušta. Ovšem podle jeho slov s nimi většina lidí bydlící Na Hodinářce souhlasí.

„Mám za to, že proti tomu brojí úzká skupina lidí, která ve finále chce, aby se nestavělo nic,“ uvedl Kušta s tím, že projekt bylo třeba předělat vzhledem k tomu, že za jedenáct let poněkud zestárl. „Nyní je například nutné postavit mnohem více parkovacích míst, což také chceme,“ uvedl s tím, že nemá problém stavět ani původní variantu s osmi menšími domy.

„Ovšem myslím si, že je evidentní, že nová možnost je lepší. Mezi domy budou mnohem větší proluky, a to 25 metrů. Také bude více parkovacích míst a ubude zastavěná plocha z plánovaných 3 200 metrů čtverečních na 2 800. Snižujeme si dobrovolně zisky a lidé nám za to ještě nadávají, nerozumím tomu,“ uvedl Kušta.

Návrh na úpravu projektu neprošel

V případu se angažoval i zastupitel Lukáš Kuchyňka z ANO. Ten chtěl, aby se ještě jednou zaplnění celého prostoru přehodnotilo, ale s návrhem neuspěl.

„Dal jsem zastupitelům návrh, aby K2 zpracovalo III. variantu dle přání občanů a současně aby město zadalo zpracování tří studií od nezávislých architektů na využití celého pozemku města. Nerozumím tomu, proč nyní musíme být omezeni jen původním prostorem určeným pro III. etapu. Ale neuspěli jsme,“ uvedl Kuchyňka.

Podle starostky Ireny Burešové celá anabáze ještě nekončí. Radní budou chtít vyjít lidem maximálně vstříc.

„Není zatím vůbec jisté, jak bude třetí etapa vypadat. Stále jednáme. Určitě chceme, aby lidé byli spokojení. Už jsme s panem Kuštou domluveni, že jejich architekt nabídne ještě jednu variantu projektu,“ uvedla starostka Burešová.

Domluvu potvrzuje i Milan Kušta. „Nemám problém to ještě jednou přemalovat. Klidně postavíme i tu původní variantu. Mám ale obavu, že nejde ani tak o stavbu bytů jako spíše o politiku na malém městě,“ dodal podnikatel.