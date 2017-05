Z Pardubic začne Ryanair létat v září, Londýn vyjde na 799 korun

Pátého září zažije pardubické civilní letiště velký den. Poprvé se uskuteční pravidelný let mezi krajským městem a letištěm Londýn - Stansted, který obstará nízkonákladová společnost Ryanair.

„První lety budou stát 799 korun. Maximálně se snažíme o co nejnižší ceny. Věříme, že linka bude úspěšná. Zatím je o ni velký zájem. Počítáme s tím, že obsazenost linek bude minimálně 85 procent,“ uvedl obchodní a marketingový manažer Ryanairu pro centrální a východní Evropu Denis Barabas.

Podle něj by linka měla létat do Pardubic třikrát týdně. Ceny letenek se budou vyvíjet podle zájmu lidí, ale jasné je, že by měly být velmi dostupné. „Čeští zákazníci a návštěvníci Česka se mohou těšit na ještě nižší ceny, pokud si zarezervují letenky dopředu. Letenky lze kupovat na webu ryanair.com,“ uvedl Barabas.

Irská letecká společnost podle něj již eviduje rekordní počet rezervací do Londýna. Lety kvůli tomu zahajuje oproti očekáváním o dva měsíce dříve. Dopravce předpokládá, že ročně z Pardubic přepraví 50 tisíc cestujících. „Nová linka je první z řady plánovaných tras z Pardubic a začneme ji vypravovat již od začátku září coby součást našeho rozšířeného zimního letového řádu 2017,“ uvedl Barabas.

Podle Hany Šmejkalové, ředitelky společnosti East Bohemian Airport, která se stará o pardubické civilní letiště, by nová linka měla být na začátku cesty vzhůru její společnosti. „Pokud bude fungovat Ryanair a pokud se nám podaří od září získat třetího dopravce, se kterým jednání zatím probíhají, mohli bychom se dostat až na 60 tisíc cestujících,“ řekla Šmejkalová, která loni musela strávit historicky velmi špatný výsledek letiště, kdy EBA odbavila jen zhruba 30 tisíc pasažérů. Rekordní byl pro Pardubice rok 2013 s více než 180 tisíci cestujícími.

Nový terminál roste podle plánu. Má zaručit další linky

Podle šéfky firmy EBA by však neměl být s naplněním letiště žádný zásadní problém. „Letecká doprava už dnes není žádný přepych. Lidé létají do světa za ceny, které si mohou dovolit,“ řekla Šmejkalová.

První odbavení do Londýna se uskuteční ještě ze starého terminálu, v listopadu EBA zprovozní terminál nový. Pro irského dopravce nová odbavovací hala prý ale nebyla podmínkou. „Doufám, že s novým terminálem dosáhneme větší kvality. Nový terminál je plusem pro naši spolupráci,“ uvedl manažer Ryanairu Denis Barabas.

Ovšem právě nový terminál má pomoci tomu, aby o pardubické letiště byl větší zájem. Zároveň moderní hala a další vybavení letiště pomůže odbavovat více cestujících najednou. Přitom Ryanair má třeba podmínku, že letadlo se musí v Pardubicích kompletně odbavit během pouhých 25 minut, a to včetně výstupu, nástupu a úklidu letadla.

„V novém terminálu odbavíme 480 lidí za hodinu, teď jich zvládneme 180,“ uvedla Šmejkalová s tím, že kapacita haly se bude blížit až 300 tisíc cestujících ročně. Podle ředitelky se dá stavba navíc v budoucnu i rozšířit, pokud by letecká doprava rostla a akcionáři (město a kraj) by s rozšířením souhlasili.

Mírné zpoždění, které stavba terminálu nabrala během zimy, se podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové(ANO) podařilo dohnat. „Hala bude dokončená podle plánu v podzimním termínu. Do konce května bude hotová hrubá stavba. Z původních 256 milionů korun náklady vzrostou o dva až tři miliony korun. Víc se například zaplatí za zpevnění země po dokončení archeologických průzkumů,“ uvedla Dvořáčková.

Letišti postupně v posledních letech klesaly počty cestujících, protože přišlo o linky do Moskvy a Petrohradu. Ruská klientela totiž tvořila největší část odbavených cestujících. Lety do Ruska se loni a letos nakonec podařilo obnovit. V březnu odletělo první letadlo do Petrohradu. „Věřím, že do tří až pěti let bychom se mohli dostat účetně na nulu. Zatím jedeme z rezerv minulých let,“ řekl krajský radní Michal Kortyš (ODS).