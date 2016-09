Pardubická pobočka krajského soudu se stěhuje, nově bude soudit i vrahy

Provoz soudu v nové budově bude plně obnoven 23. září. Nejbližší soudní jednání jsou nařízena od října, a to výhradně v nových prostorách. Nejvýznamnější kompetenční změna nastane až v lednu.

„Ta nejzávažnější trestná činnost jako jsou vraždy, zabití, znásilňování a podobně bude od ledna projednávána přímo v Pardubicích. Nyní se jedná o personálním obsazení jednotlivých úseků,“ uvedla mluvčí soudu Kateřina Podeszwová.

Kvůli stěhování se agenda soudu z velké části zastavila, zajišťuje pouze neodkladné činnosti.

„V případě velmi nutných úkonů, které se týkají lhůtovaných věcí v řádech hodin či několika málo dnů, jsme připraveni s kolegy rozhodovat v provizorních prostorách. Určitě ale jsou vyloučené věci, které by vyžadovaly nařízení jednání,“ uvedl Jan Ducháček pověřený řízením pobočky.

Při stěhování pomáhají i odsouzení z pardubické věznice, což práce zlevní. „Jsme s nimi velmi spokojení, už dříve jsme je využívali třeba na mytí oken v budově Krajského soudu v Hradci Králové,“ řekla mluvčí soudu Kateřina Podeszwová. Podle ní nemají vězni šanci, že by nahlédli do spisů, ochrana osobních údajů je zaručena. „Konzultovali jsme to s Vězeňskou službou a vychytali jsme všechny možnosti, které by mohly nastat. Jsou neustále pod dohledem Vězeňské služby i zaměstnanců,“ dodala mluvčí.

Budova bývalé školy podstoupila celkovou modernizaci, náklady by měly dosáhnout téměř 87 milionů korun, z toho stavební část asi 83 milionů. Investici platí ministerstvo spravedlnosti. Hlavní vstup do nové budovy bude společný pro Okresní soud v Pardubicích i pobočku krajského soudu.