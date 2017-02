Pardubický kraj vezme peníze na vyšší platy řidičů autobusů z rezerv

„Budeme tak muset sáhnout do rozpočtových rezerv kraje,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD. Ještě koncem roku se podle vedení kraje zdálo, že náklady na zvýšení mezd dosáhnou 64 milionů korun. Nyní to vypadá, že by mělo stačit 34 milionů.

„Chci ubezpečit řidiče autobusů, že Pardubický kraj dostojí závazkům, byť se jedná o závazek vyvolaný státem, a navýšení s dopravci vyřeší. Musí však dojít k definitivnímu zúčtování, protože dopravci do požadavků zahrnuli i výdaje, které s odměňováním přímo nesouvisí,“ řekl Netolický.

Hejtmani v pondělí neuspěli ani s požadavkem, aby dostali více peněz na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Sobotka chce debatu o mzdách a opravách krajských silnic spojit. To Netolický rozhodně odmítá. „Nemůže to být stavěno do pozice - buď peníze na platy, nebo na rekonstrukce silnic,“ prohlásil politik.