Politici chtějí novou trať pro turisty na Králicku. Za stamiliony korun

Do Dolní Moravy na Králicku by podle krajských politiků měla vést nová železniční trať. Nejdříve to byl jen nápad, který hejtman Martin Netolický z ČSSD zdánlivě s nadsázkou zmínil loni v létě. Tehdy obec pod Králickým Sněžníkem zahltili turisté toužící vyšplhat na novou populární atrakci Stezka v oblacích. Vedení kraje to však myslí vážně.

Pardubický kraj dal projektantům z firmy Sudop za úkol vymyslet napojení Dolní Moravy na železnici, která vede pět kilometrů vzdáleným Červeným Potokem. Areál plný sjezdovek, hotelů i letních turistických atrakcí v údolí Moravy by podle hejtmana mohl napodobit některá rakouská horská střediska, v nichž vlaky zjednodušují cestování turistů. „Uznávám, že je to u nás neobvyklé, ale v zahraniční to má spoustu vzorů. Proč o tom nepřemýšlet?“ uvedl.

Miliarda za vlak pro turisty? To už je příliš

Výsledkem snahy projektantů byl ekonomický nesmysl. Všechny čtyři varianty, které navrhli, by podle předběžných propočtů stály přes miliardu korun. „Špatné by to nebylo, ale ta cena!“ řekl místostarosta Dolní Moravy Ladislav Janočko.

Přes miliardu by stálo i zdánlivě nejjednodušší řešení, totiž že by se trať od železnice odpojila v oblouku v Červeném Potoce. Kvůli členitému terénu by se to neobešlo bez mostů či tunelu pod dnešní bobovou dráhou.

Krajská vláda se přesto svého plánu nevzdala. Projektanti dostali za úkol přepracovat návrh trasy vedoucí z Červeného Potoka tak, aby železnice končila po čtyřech kilometrech u bobové dráhy - tedy u chaty U Slona. Turisté by museli dál jít po svých. „Varianta, kterou jsme zvolili, je nejúspornější,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

„Trasa by byla výrazně kratší, očekáváme velkou úsporu nákladů,“ uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Přesto kraj musí počítat s tím, že náklady se budou počítat na stamiliony. A to se opozici nelíbí. „To jsou absolutně nesmyslné náklady na sanaci území, které se bez vazby na dopravní infrastrukturu rozvíjí ze soukromých peněz pro soukromé vlastníky. Kraj tam přitom z dotačních peněz už poslal velké peníze,“ uvedl krajský zastupitel Jan Řehounek z hnutí ANO.

„Beru to jen jako návrh, musíme zjistit, zda je reálný. Zda by se na tom byla ochotna podílet Správa železniční dopravní cesty,“ řekl Kortyš.

Hejtman uvedl, že krajský rozpočet by stavbu v žádném případě neplatil. Kraj chce být podle něj připraven na to, že na konci plánovacího období zůstanou v eurofondech nevyčerpané peníze. Když bude mít připravený projekt železnice do Dolní Moravy, může podle něj dotaci získat.

„Podobným způsobem bylo vyřešeno napojení letiště Ostrava Mošnov. Díky tomu, že se nedočerpával program OPD doprava, byl podpořen tento projekt,“ uvedl Netolický. Železniční napojení ostravského letiště stálo nakonec půl miliardy korun.

Podle zastupitele Jana Řehounka by měl kraj nejdříve zjistit, zda by po nové trati vůbec někdo jezdil a zda problémy nevyřeší nasazení autobusů. „Řešit problémy s nedostatkem parkovacích míst v lokalitě stavbou železnice je obecně úsměvné,“ uvedl.

Vedení Dolní Moravy příliš nevěří tomu, že se sny o nové železnici zhmotní do něčeho jiného, než jsou jen studie a projekty. „Asi by to byla úzkokolejka, nic velkého, pár vagónů by pendlovalo tam a zpátky a na začátku obce by bylo velké záchytné parkoviště. Jenže za ty peníze to nikdo nepostaví,“ uvedl místostarosta Ladislav Janočko.