Billboardová kampaň kraje stále nezmizela, plocha už měla být odstraněná

Kulturní akce, slevy na nábytek, návštěva zábavního centra či reklamy na auta. To vše a mnoho dalších služeb a zboží propagují billboardy, které se snaží upoutat pozornost řidičů při jejich cestách. Od 1. září však měly reklamní společnosti své plochy na zákonem stanovených místech zlikvidovat. Jenže na motoristy cílí reklama z panelů dál.



Příkladem je oboustranný billboard na výjezdu z Pardubic směrem na Sezemice, který leží jen pár metrů od silnice I/36. Ten spadá právě do kategorie těch, které už na svém místě neměly od začátku září co dělat. Zařízení patří společnosti Outdoor Akzent, jež spadá do skupiny BigBoard. Ta patří mezi významné hráče na trhu provozovatelů venkovní reklamy. Součástí stejné skupiny je i společnost Czech Outdoor, jejíž plochy lze při cestách po Pardubickém kraji rovněž spatřit.

„S Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) máme uzavřené nájemní smlouvy a platná povolení na přesně daná místa a na dobu, která přesahuje 1. 9. Jinými slovy, stát nám garantoval nějaké podnikání na nějakou dobu, kterou následně zkrátil,“ uvedl George Kisugite, jednatel společnosti Czech Outdoor.

Právě kvůli délce platnosti smluv firmy napadají ústavnost zákona. Ten byl přijatý již v roce 2012, takže společnosti měly pět let na to, aby billboardy zlikvidovaly či přemístily dále od silnic. V případě těch spadajících do kategorií I. tříd je minimální vzdálenost 50 metrů od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice.

„Ve světle toho je vlastně jedno, jestli bylo přechodné období, nebo ne, podstatné je, že smlouvy ani povolení ještě nedoběhly. A ze smluv i vyplývá, že není možno billboardy posouvat sem a tam, jak je mylně interpretováno, a to je i důvod, proč nebyly billboardy posunuty,“ dodal Kisugite.

Na zmíněném billboardu je z jedné strany zobrazená i placená kampaň Pardubického kraje, která řidiče vybízí k obezřetné jízdě. Billboardy si nechal kraj umístit podél nejvytíženějších silnic, na nichž často dochází i k vážným nehodám se smrtelnými následky. Řidiči si jich mohli všimnout podél I/35, I/43 či právě I/36.

Hejtman je pro odstraňování billboardů

Podle hejtmana Martina Netolického si kraj objednal vylepení jen po dobu prázdnin. V každém měsíci bylo na různých místech k vidění šest billboardů s varovným apelem. Ten za Pardubicemi upozorňoval projíždějící i v pátek, tudíž reklamní kampaň kraje v podstatě pokračovala zdarma. Hejtman je nicméně zastáncem odstranění billboardů.

„Souhlasím s jejich rušením, protože reklama se v dnešní době dělá mnohem efektivněji, a to elektronickým způsobem. S billboardy jsme se poprvé seznámili v 90. letech, ale nyní už jsou překonané,“ řekl Netolický.

Podle vyjádření ministerstva dopravy musí billboardy zmizet do pěti pracovních dnů. Po vypršení lhůty začne resort majitele ploch vyzývat k jejich odstranění. Pokud tak neučiní, obrátí se silničáři na krajský úřad.

Zákaz se ovšem netýká poutačů postavených v zastavěných územích. V obcích a městech tak billboardy mohou zůstat.