Nejistota lékařů. Krajští radní chtějí změnit nemocnice, chybí jim plán

Čtyři plány, jak zajistit akutní péči Pět nemocnic Pardubického kraje v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách, Litomyšli a Ústí nad Orlicí čelí nedostatku lékařů. Pomoci jim má nová koncepce akutní péče. V minulosti se objevovaly názory, že pět nemocnic s akutní péčí v kraji je vzhledem k pokroku v medicíně a velikosti území luxus. Jak ale zajistit péči o nemocné? 1. Zůstanou Pardubice, Ústí nad Orlicí a Svitavy Investor Sotirios Zavalianis před šesti lety projevil zájem o koupi nemocnic v kraji. Tehdy uvedl, že zcela klíčovou úlohu by měla pardubická nemocnice, naopak Chrudim a Litomyšl by patrně nevyužíval. 2. Dvě nemocnice stačí Primář dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice Luděk Ryba před pěti lety navrhl vznik nové nemocnice v České Třebové. Ta by s pardubickou nemocnicí podle něj péči o obyvatele kraje zajistila. 3. Nová nemocnice: Chrudim musí z kola ven Před rokem část pardubické ČSSD zveřejnila plán na stavbu nové nemocnice v Pardubicích. Nešlo o žádnou koncepci, ale bez útlumu akutní péče v sousední Chrudimi by obrovská investice nedávala velký smysl. 4. Co dál? Posílení Pardubic a Ústí nad Orlicí Krajští politici opakují jako mantru, že zůstane zachováno pět nemocnic s akutními lůžky, což bude nová koncepce asi respektovat. Vše nasvědčuje tomu, že cílem bude koncentrovat specializovanou péči do nemocnic v Pardubicích a v Ústí.