Úředníci kotle v domácnostech neprohlíží, přišlo jim málo stížností

Lidé se od ledna mohou díky komínové novele účinně bránit proti sousedům, kteří zamořují své okolí spalováním odpadků či podřadného uhlí. Ve skutečnosti do terénu nic úředníky nenutí. Stížností od Nového roku přišlo naprosté minimum.

„Měli jsme jeden malý podnět, žádné drama,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Svitavách Marek Antoš.

Z Litomyšle přišly stížnosti dvě, obě anonymní, a úřad je řešit nebude. Podmínkou totiž je, aby lidé doložili svá podezření fotografií nebo videem.

„Ani pak to ale neznamená, že bychom šli hned na kontrolu. Podle stanoveného postupu máme v případě, že je stížnost odůvodněná, nejprve lidem poslat písemné upozornění, v němž jim připomeneme povinnosti spojené s ochranou ovzduší a vyzveme je k nápravě situace. Pokud by se situace nezlepšila a dostali bychom opakovanou stížnost, tak teprve potom přijde na řadu kontrola v domácnosti, při níž musí úředník prohlédnout kotel,“ uvedla Alexandra Pandulová z odboru životního prostředí Městského úřadu v Litomyšli.

„Úředníci mají spoustu důležitějších věcí, než kontrolovat světlost kouře, je to jen pojistka pro případy, kdy budou opakované stížnosti na souseda, který terorizuje celou ulici tím, že pálí pneumatiky,“ uvedl místostarosta Litomyšle Josef Janeček.

Úřady se zajímají jen o kontroly kotlů

Spory o to, zda někdo zamořuje své okolí, nebo ne, se tak řeší zatím papírově, úřady zjišťují, zda kotel na pevná paliva prošel kontrolou.

„V jedné věci jsme vyzvali provozovatele, aby doložil doklad, že bylo provedeno měření. To učinil, vše bylo v pořádku, o fyzické kontrole neuvažujeme,“ uvedla vedoucí oddělení ekologie Městského úřadu v Chrudimi Dana Fraňková.

Ani v Pardubicích nemuseli úředníci řešit žádný výjimečný případ. „Během ledna 2017 jsme nezaznamenali nárůst stížností na spalování nekvalitních paliv,“ uvedla mluvčí magistrátu Iveta Koubková.

Podle zákona mohou úřady těm, kdo nemají v pořádku dokumenty, vystavit pokutu až 20 tisíc. Pokud by se ukázalo, že viník topí třeba PET lahvemi, může dostat až 50 tisíc. Stejná pokuta by mu hrozila, pokud by nevpustil kontrolory do domu.

Organizace Čisté nebe na začátku prosince spustila mobilní aplikaci Čistý komín, která sice byla původně vytvořena pouze pro Moravskoslezský kraj, ale pro velký úspěch se rozšířila.

Hlavním cílem je vytvořit „album“ fotografií kouřících komínů s jejich lokalizací. Na mapě se objevily dýmající domy například ve Svinčanech a Klešicích na Chrudimsku, ve Veselí na Pardubicku, v Dašicích, Ústí nad Orlicí a České Třebové.

„Řešíme dva podněty ve správním řízení, nemohu k tomu uvádět další informace. Myslím, že to je problém v celé České republice, nejenom v České Třebové,“ uvedla Ivana Vrbická, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v České Třebové.

Optimisticky to vidí i místostarosta Litomyšle Josef Janeček. Podle něj je ovzduší podstatně lepší než v minulosti.

„Kdo pamatuje z dětství, ví, jak vypadal sníh po 14 dnech - bylo to černé jak mour. Nyní tři neděle nechumelí, máme bílý sníh. Udělal se v tom kus práce,“ uvedl.