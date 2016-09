Hrajeme o medaile, tím pádem můžeme brát i zlato, říká k volbám Línek

„Cítíme to tak, že o medaile v krajských volbách určitě hrát budeme. A když hrajete o medaile, tak můžete i vyhrát tu zlatou. Proto říkáme, že jsme připraveni se zhostit role vítěze voleb. Na druhou stranu, pokud nám k tomu volební výsledek stačit nebude, jsme připraveni se zúčastnit krajské vlády z pozice silné, zavedené strany. Jsme přesvědčeni, že nabízíme lidi, které můžeme dát na různá místa v radě,“ říká náměstek hejtmana Roman Línek, jehož Koalice pro Pardubický kraj má tradičně stoprocentní koaliční potenciál.

Jak byste z vašeho pohledu zhodnotil poslední čtyři roky? V nich jste pracoval jako náměstek hejtmana pro zdravotnictví, což není zrovna gesce na vylepšení image politika.

Na začátku jsem měl docela obavy. Říkal jsem si, že to je zřejmě konec mé kariéry a politická sebevražda. Nakonec se nám však poměrně dařilo. Jsem spokojen hlavně s tím, jak se podařilo spojit nemocnice do jednoho ekonomického celku. Byť krok slučování řada lidí kritizovala, dnes se ukazuje, že měl logiku. Tím však neříkám, že máme zdravotnictví vyřešeno. Hlavní nedostatky vidím v počtu lékařů, kteří nám dlouhodobě chybí.

Jaké panovaly vztahy na kraji? Z venku se zdálo, že vaše spolupráce s ČSSD a SPO byla hodně poklidná. Možná až moc.

Vztahy s hejtmanem Martinem Netolickým byly hlavně pracovní. Už na začátku jsme našli určitou míru komunikace, která fungovala. Myslím si, že zatímco ve vládě či na některých radnicích jsou časté koaliční bouře, tak tady jsme dokázali vše zvládnout bez větších emocí a vždy jsme se soustředili na práci. Jsem rád, že ani na konci období nejsme rozhádaní, což určitě není samozřejmost.

V hnutí ANO při pohledu na vaši předpisovou spolupráci s ČSSD mají dokonce strach, že je po volbách vyšachujete a utvoříte opět stejnou koalici. Co vy na to?

Tak tohle se těžko komentuje. Vše rozhodnou volby. Vždy v Pardubickém kraji platilo, že vítěz bral pozici hejtmana a oslovoval partnery, se kterými chce vládnout. Věřím, že to bude platit i dál. Myslím si, že je v zájmu všech, aby vznikla silná koalice. Jinak je logické, že máme k sobě s ČSSD poněkud blíže, protože můžeme voličům předložit společnou práci za poslední čtyři roky, která podle mě není vůbec špatná. V každém případě koalice se dělají až po volbách.

Když mluvíte o shodě v koalici, musím se zastavit i u toho, že velmi dobře vycházíte s opozicí. Důkazem budiž zasedání zastupitelstva, které zvládnete za hodinu, zatímco na městě se politici hádají až do noci. V čem je ten velký rozdíl?

Vzpomínám si, když jsem z pozice hejtmana rozjížděl kraj, tak byl po roce 2000 velký tlak na výbory zastupitelstva, ve kterých se vždy vše předjednalo. Druhá věc pak byla to, že jsme chtěli mít vždy hotové zastupitelstvo do dvou hodin, tak aby se včas dostali domů i zastupitelé z větších vzdáleností. Zřejmě obě tyto věci dál přežívají a jednání urychlují. Pravdou ale je, že za 16 let jsem nezažil žádnou agresivní válku mezi opozicí a koalicí, která je nyní k vidění na pardubické radnici. Tam to má ovšem ten důvod, že rada odstřihla opozici prakticky od všeho a té se to logicky nelíbí.

Co podle vás nakonec volby v Pardubickém kraji rozhodne?

Já doufám, že kvalita kandidátů a program. Ovšem ten má většina stran podobný. My však můžeme nabídnout mnoho osvědčených jmen v čele s mnoha starosty nebo bývalou primátorkou Pardubic. Kandidují za nás třeba i starostové všech okresních měst kromě Pardubic, kteří jsou opakovaně voleni v komunálních volbách. Navíc jsme v regionu už poměrně zavedená značka, která má věrné voliče. A v neposlední řadě může být část veřejnosti unavená neustálým bojem mezi ČSSD a ANO a rozhodne se hledat střední cestu. To všechno by mohlo hrát v náš prospěch.

Nyní máte v ulicích plakáty s kolegou radním René Živným, na kterých je slogan: Plníme sliby. Což se ale třeba v případě stavby cyklostezky z Pardubic do Hradce Králové, kterou radní Živný v roce 2012 sliboval, evidentně nepovedlo.

V tomto případě máte pravdu, ale dá se říct, že to mělo objektivní důvody. Je to podobné jako při stavbě silnice D35. Úřadům se prostě v naší zemi nedaří vykupovat potřebné pozemky pro liniové stavby. To je holý fakt a právě ten stál za tím, že jsme nedokázali výrazně pohnout se stavbou stezky Hradec Králové - Pardubice. Ostatně kolegové z Hradce ještě nedávno hlásali, jak se u nich začne stavět, ale jde to také pomalu. Bohužel nejde donutit vodu téct do kopce, s výkupem pozemků od soukromníků je to podobné.