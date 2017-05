Pardubice budou prodávat bývalá kasárna Hůrka ve veřejné soutěži

Politici z vedení pardubické radnice chtějí ukončit táhlou anabázi ohledně zástavby bývalých kasáren Hůrka nedaleko sídliště Dubina. Po loňských zmatcích při zasedání zastupitelstva, které mělo už schvalovat nabídku firmy Perštejn City, ale nakonec hlasovat nemohlo, protože přišli další zájemci, řekli radní dost. Rozhodli se vypsat veřejnou soutěž, do které se mohou přihlásit všichni zájemci o pozemky na východním okraji krajského města.

„Rada schválila nové zásady pro prodej pozemků. Tento model je podle mého názoru transparentnější a poskytuje městu větší jistoty, že se pozemky nestanou předmětem spekulací, či o ně město přijde, aniž by byl naplněn stavební záměr města daný územní studií,“ řekla náměstkyně primátora zodpovědná za investice Helena Dvořáčková s tím, že soutěž musí schválit ještě zastupitelstvo. Nejspíše se tak stane v září.

Podmínky, za nichž budou pozemky prodány, mimo jiné stanoví, že na stavebníka budou převedeny až ve chvíli, kdy budou zastavěny. „Město chce, aby tam vznikly bytové domy. Vítěz soutěže musí 100 bytů určit pro nájemní bydlení. Určitě je spousta občanů, kteří nemají šanci dostat hypotéku,“ řekla Dvořáčková.

Pardubice přitom mají už roky jen jednoho vážného zájemce o bývalá kasárna Československé lidové armády. Společnost Pernštejn City nabízela za pozemky městu 15 milionů, později ještě nabídku navýšila. Ovšem prodej zastupitelé dvakrát odmítli.

Původní zájemci: Z jednání města jsme unaveni

„Jsme z celé situace unaveni, jednání radnice nám nepřijde seriózní. My jsme projekt vymysleli, zpracovali, dali několik nabídek, a nyní stejně musíme do soutěže. Nevím, jestli máme chuť do ní vůbec chodit,“ uvedl jednatel zmíněné firmy Jiří Topolský.

Ten společně s kolegy chtěl na Hůrkách postavit 400 malometrážních bytů plus klasické zázemí sídliště včetně hřišť nebo točny vozů městské hromadné dopravy. O pozemky usilují už několik roků, ale nebyli schopni získat od zastupitelstva zelenou.

„Musíme se rozmyslet, zda do toho půjdeme. Máme obavu, že těžko budeme moci konkurovat třeba velkým stavebním firmám, které budou mít zcela jiné náklady než my,“ uvedl Topolský, který jako developer stál třeba u výstavby obchodního domu Pyramida na třídě Míru nebo kliniky Vektor.

Nejblíže úspěchu byla firma Pernštejn City na konci roku, kdy už se zdálo, že politici prodej bývalých kasáren schválí. Jenže se na radnici najednou objevili další dva zájemci. Dušan Kačmarik z firmy Altis CZ s nabídkovou cenou 20 milionů za pozemky. Obecný zájem pak předložila i skupina dalších investorů, v níž figuruje společnost RD Rýmařov.

Nechtějí podcenit trestněprávní odpovědnost

„Jako důkaz, že mohu takovou nabídku dát, chci připomenout, že jsem koupil nedávno bytový dům v Ohrazenicích a mám další developerské projekty po celém městě,“ uvedl Kačmarik s tím, že pro něj není problém zaplatit zmíněných 20 milionů korun a že s navrženou smlouvou souhlasí tak, jak ji s městem vyjednali už právníci Pernštejn City. Potíž je však v tom, že podle náměstkyně Dvořáčkové se už radním nikdy neozval.

„Bereme to jako útok na naši firmu. Zjevně šlo jen zhatit naše plány, do kterých jsme už značně investovali,“ dodal Topolský s tím, že zvažuje i vymáhání škody po městě.

Na druhou stranu politici ve chvíli, kdy dostali na stůl další nabídky, vlastně neměli jinou šanci než vypsat soutěž. „Jediná správná cesta je vypsat soutěž, ve které se zájemci o Hůrka porvou svými nabídkami. Nemůžeme vůbec podcenit naši trestněprávní odpovědnost,“ uvedl zastupitel a poslanec za ANO Martin Kolovratník.

Město získalo kasárna v roce 1999 od armády. V minulosti část areálu odkoupili podnikatelé. V objektech je například velká ubytovna. O výstavbě bytů radnice jednala od roku 2007 s firmou Eube, která tam chtěla postavit menší čtvrť. O dva roky později projekt kvůli hospodářské krizi zastavila.

„Předpokládám, že veřejná soutěž na prodej těchto pozemků bude vypsána po zářijovém jednání zastupitelstva města. Minimální kupní cena za prodej práva stavby bude určena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá,“ dodala náměstkyně Dvořáčková.