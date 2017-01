Trolejbusy, kanály, školy i muzejní depozitář. Dělení euromiliard startuje

Nejsou to tak viditelné stavby, jakou byla oprava třídy Míru či přestavba Tyršových sadů v Pardubicích. Přesto i další dávka peněz z Evropské unie na východě Čech hodně pomůže. Z půldruhé miliardy korun, která dorazí ještě letos, se bude jen v Pardubicích stavět nový depozitář muzea za 80 milionů či nové trolejbusové tratě celkem za zhruba 65 milionů korun.

„Šéf pardubického dopravního podniku si stěžoval, že za posledních deset let se ve městě nepostavil ani metr nové trolejbusové tratě. Letos se to změní. Díky dotacím se ještě v roce 2017 dokončí více než čtyři kilometry nových tratí v okolí Foxconnu, v Trnové či u nádraží,“ uvedl Miroslav Janovský z pardubické radnice, který má čerpání dotací na povel.

Jen ve středu Výbor pro integrované územní investice (ITI), složený ze zástupců radních Pardubic a Hradce Králové, schválil projekty za 150 milionů korun. Je mezi nimi i třeba stavba nového depozitáře Východočeského muzea Pardubice.

„Bude stát zhruba 80 milionů korun a vznikne nedaleko hypermarketu Globus,“ upřesnil náměstek pardubického primátora Jan Řehounek. Za celé dotační období může aglomerace Hradce Králové a Pardubic, ve které žije zhruba 320 tisíc lidí, celkem získat více než 3,4 miliardy korun. Podle manažera projektů Janovského by výsledná suma mohla být i o dost vyšší. „My jsme přesvědčeni, že to bude více. V tuto chvíli vyjednáváme s některými ministerstvy o navýšení alokace, například na opravu národních kulturních památek,“ řekl Janovský.

Jsou to praktické projekty, mají smysl

Je tak logické, že radnice musí mít připraveno hodně projektů, aby peníze dokázaly proinvestovat. „Nechceme stavět jen pro dotace samotné. Vznikají tak věci, které jen zatěžují rozpočet měst a nic víc. Jsem proto rád, že jsme se shodli na praktických projektech, které mají smysl. Což jsou například prodloužené trasy trolejbusových linek v Pardubicích nebo oprava hradeckého muzea za 104 milionů,“ řekl primátor Hradce Králové Zdeněk Fink, který si zároveň pochvaloval, že na spolupráci obou měst není poznat hlavně z hokejových zápasů známá nevraživost.

Schválené projekty, které zaplatí Evropská unie (ITI Hradecko-pardubické aglomerace) Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči - 20,4 milionu Kč Pořízení moderních trolejbusů do Pardubic - 38,7 milionu Kč Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích - 80 milionů Kč Prodloužení trolejbusové trati k Zámečku - 16,8 milionu Kč Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenicích - 34 milionů Kč Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - trakční trolejové vedení - 13,8 milionu Kč

„V tomto je rivalita mezi městy nulová. Spolupráce je bezva. Snažíme se o to, abychom peníze maximálně využili na smysluplné věci,“ dodal Fink s tím, že Hradec Králové například zvažuje zřízení interaktivního centra „Lidské tělo, dokonalý stroj“, které by nabídlo přírodovědné aktivity nejmenším dětem, ale i vysokoškolským studentům.

Obě města by pak ráda vylepšila i zázemí základních škol. Investovat se bude hlavně do polytechnických dílen. „Chceme budovat polytechnické dílny, a to ze dvou důvodů. Jednak je školy stejně potřebují modernizovat a pak také je potřeba podpořit technické vzdělání. Peníze půjdou celkem do 16 škol,“ uvedl náměstek Královéhradeckého primátora Jindřich Vedlich.

Ten také uvedl, že část peněz půjde na začátek dlouho odkládané výstavby cyklostezky Hradec Králové - Pardubice. „Začneme ještě letos úsekem v okolí Vysoké nad Labem. Stavba je připravená,“ dodal Vedlich.

Peníze ale nepůjdou jen do krajských měst. Například Přelouč má slíbeno přes 20 milionů korun na přestupní terminál veřejné dopravy. Investovat se třeba bude i do kanalizací vesnic v okolí Pardubic.