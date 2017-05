Socha Kajícníka zůstane před křížem u Czendlikova kostela

„Zastupitelé hlasovali o třech návrzích. Nejdřív neprošlo umístění mezi střed Rajské zahrady a obřadní síň. Pak se hlasovalo, zda sochu nechat na místě, anebo ji umístit do středu Rajské zahrady, ale ani tyto návrhy neprošly. Proto jsme nakonec zrušili své usnesení, které znělo přestěhovat sochu do provizorního prostoru a na základě diskuse s občany umístit sochu na nějaké vhodné místo,“ řekl starosta Radim Vetchý.

Podle něj tedy není už na stole nic, o čem by se muselo jednat a pokud někdo nepřijde s dalším návrhem usnesení, což je nepravděpodobné, pak socha zůstane na svém současném místě.

Zastupitelé měli k dispozici písemné stanovisko lanškrounského katolického faráře Zbigniewa Czendlika, který podporuje umístění sochy kajícího hříšníka pod křížem.

„Bylo to šalamounské řešení v patové situaci. Jsem rád, že to tak dopadlo a doufám že už to tak zůstane. Navíc si spousta lidí na sochu v tomto místě zvykla. Lidé s radikálními názory však bývají neúnavní, možná, že podniknou další kroky,“ komentoval výsledek jednání zastupitelů Zbigniew Czendlik.