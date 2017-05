Rybáři budou mít novou síť. Oceněnou jako Rozjezd roku

Soutěž Rozjezdy pro začínající podnikatele hledá neotřelé nápady, které mají zároveň šanci na úspěch. Po posouzení 19 projektů z Pardubického kraje dala porota největší důvěru rybářské aplikaci od Josefa Drobílka.

„Rybaření je mou vášní už od dětství. Řeka mě vždy fascinovala a už v 10 letech jsem si zařídil první povolenku. Během několika let mě rybařina úplně pohltila a začal jsem se věnovat rybolovu závodně. Už před 17 lety jsem si pohrával s myšlenkou postavit vlastní rybářský web. Ale neměl jsem žádné zkušenosti z oblasti IT ani marketingu, takže pouštět se do vlastního webu nedávalo moc smysl,“ říká Josef Drobílek.

Navíc byl zaměstnaný na plný úvazek v bance, proto se začal věnovat svému podnikatelskému rozjezdu v této oblasti až letos. Předcházel mu ovšem pokus v podobě jakéhosi prototypu rybářského webu, ale jak sám říká „pokud se člověk tak velkému projektu nevěnuje naplno, na výsledku je to znát“.

„Nyní připravuji s programátory zcela nový web, který bude venku maximálně do měsíce. Na webu rybarska-sit.cz se mohou lidé předregistrovat a zajistit si tak, že budou informovaní o spuštění a o dalších novinkách jako první. Budou tak mít i možnost se zapojit do tvorby svými připomínkami a náměty, co by na webu chtěli. Na rybářský portál bude navázaná mobilní aplikace, vznikne tak první moderní sociální síť pro rybáře. Unikátní věcí, která bude nepřímou součástí webu, bude další mobilní aplikace, elektronická verze rybářské povolenky,“ říká Josef Drobílek.

Portál umožní komunikaci mezi sebou i s rybářským svazem

To je podle něj ten hlavní důvod, proč se tohoto díla ujal a měl by to být i hlavní benefit pro rybáře. První verze aplikace by měla být spuštěna do 14 dnů.

Začínajícímu podnikateli nechybí byznys plán. Poté, co si vyzkoušel propagaci na skupině rybářů a o předregistraci jich projevilo zájem 1 400, pak podle jeho odhadu projeví do konce léta zájem o jeho služby 10 tisíc rybářů a další přibudou ještě rychleji. V České republice je nyní téměř 350 tisíc rybářů, potenciál je tedy velký. Chtěl by oslovit také ženy, podle jeho připravované poutavé infografiky je jich mezi českými rybáři zatím jen šest procent. Ostatně jednu malou, zatím šestiletou rybářku má doma.

Rybářský portál díky moderním technologiím a jednoduchému rozhraní dokáží podle něj ovládat rybáři všech věkových skupin z mobilu i PC. Umožní komunikaci rybářů mezi sebou, mezi nimi a jejich místními organizacemi i rybářským svazem. Ještě v letošním roce bude portál spuštěn i v zahraničí a celá technologie bude následně poskytnuta dalším spolkům, například myslivcům.

Osmatřicetiletý Josef Drobílek se dal na cestu online podnikání v roce 2004. Z dostupných zdrojů studoval tehdy ještě méně dostupné principy online marketingu a komunikace.

„Zjistil jsem, že online business je úžasný, dynamický a neustále se měnící obor, ve kterém se nikdy nebudu nudit. Pustil jsem se do stavby webu o bydlení a získal tím první praktické zkušenosti s webem a jeho propagací. Byť podnikání nedopadlo úplně podle představ, byla to pro mě jedna z největších životních zkušeností, ze které jsem čerpal ještě mnoho dalších let,“ říká.