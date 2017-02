Rodiče se bojí zřícení střechy staré školní jídelny. Město ji přestěhuje

Školní jídelna v Ústí nad Orlicí má narušenou statiku. V budově v ulici T. G. Masaryka se stravuje přes tisíc školáků ze dvou základní školy Komenského, gymnazistů, studentů střední zdravotní školy i asi stovka obyvatel města. Radní v Ústí nad Orlicí tvrdí, že vyřešení problémů je prioritou v investičním plánu nedávno schváleného rozpočtu na letošní rok.

Starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek potvrdil, že některé rodiče dětí znervózňuje stav jídelny i panující zimní počasí a množství sněhu.

„Proto po každém sněžení odklízejí sníh naši dobrovolní hasiči, aby nám třeba střecha nespadla. Ale to dělají už od prvního většího sněžení, protože obavy z přetížení konstrukce střechy od podzimu fakticky existují. Není to příjemné ani pro ty děti, které se v narušené jídelně stravují. Nerovnost podlahy jídelny je značná,“ řekl starosta Petr Hájek.

„Vyboulená podlaha v jídelně nenechala některé rodiče, ale i nás v klidu. Zástupci města nás ujišťují, že stav budovy monitorují, aby nedošlo k nějakému přímému ohrožení života jako u haly v České Třebové,“ řekl Radek Škarka, ředitel základní školy Komenského.

Přestože budova je už stará a vznikla kdysi v akci Z, radnice se u ní dosud s tak velkými problémy nesetkala.

Podloží vyschlo, budovy začaly praskat, říká starosta

Starosta tvrdí, že je to důsledek loňského horkého a suchého léta. Objekt stojí na nestabilním jílovém podloží, které vyschlo a ztratilo svou pružnost.

„Základy budov poklesly. Trhliny se v loňském září objevily nejen ve školní jídelně, ale utrhl se i vstup do vedlejší budovy gymnázia. Také se na nás obrátilo několik občanů, že jim popraskal barák a vidí souvislost s rekonstrukcí ulice T. G. Masaryka, na níž stojí také jídelna. Objevili jsme také malé trhliny na Malé scéně a trhlinu na suterénu kulturního domu Poprad,“ řekl starosta Petr Hájek.

Dodal, že u radních a zastupitelů panuje obava z dalších nehod a narušení. „Když jídelna poklesla, měli jsme tam havárii na venkovní kanalizaci,“ řekl.

Proto radnice plánuje přemístění narušené jídelny do jiné, dnes prázdné jídelny a kuchyně v objektu bývalého okresního úřadu, v němž působí Okresní správa sociálního zabezpečení. Radnice by si tuto jídelnu pronajala na delší dobu.

„Dojednáváme, že by to byl pronájem na osm let. Ovšem tato jídelna potřebuje velkou rekonstrukci, aby splňovala dnešní podmínky pro stravování. S rekonstrukcí bychom chtěli začít brzy a bude trvat první polovinu roku. Přestěhování jídelny se uskuteční v době letních prázdnin a od září by se měla nová jídelna otevřít v náhradních prostorech,“ řekl Hájek.

Město totiž vyloučilo celkovou rekonstrukci technicky přežitého „baráku“ praskajícího jídelny, neboť by vyšla podle prvních odhadů až na dvanáct milionů.

Radnice zamýšlela zprvu přestěhovat školní jídelnu z narušeného objektu do dnes populární jídelny po bývalé továrně Perla, která patří městu a denně ji využívá až sedm set obyvatel města a zaměstnanců firem působících v Ústí.

„Zvažovali jsme, zda dát současnému nájemci výpověď. Pak jsme to ale zavrhli. Připravili bychom tím obyvatele města o šest set až sedm set obědů. Navíc příjem z jídelny Perla nám pomůže krýt pronájem náhradní jídelny v OSSZ,“ řekl starosta.

Radní však už dnes vědí, že kapacita náhradní jídelny, kterou město míní zrekonstruovat nákladem pěti milionů korun, nebude pro strávníky ze staticky narušené jídelny stačit.



„Odhaduje se, že jídelna v OSSZ vydá 700 až 750 jídel. A to primárně pro školáky obou stupňů školy Komenského, pro něž funguje. Zajistíme také stravování pro takzvaný malý gympl. Zbytek strávníků však bude muset využívat jídelny, například na Střední škole umělecko-průmyslové, jídelny školy bratří Čapků nebo v jídelny v nemocnici. Ty mají v kapacitách rezervy,“ řekl Petr Hájek.

Stará jídelna s rozlomenou podlahou po letošních letních prázdninách zřejmě osiří a zastupitelé se budou rozhodovat, zda se jim ji vyplatí nechat opravit nebo jestli půjde k zemi.